Standortbestimmung sieben Wochen vor dem Start der Olympischen Sommerspiele: Vom 7. bis zum 12. Juni 2024 finden im Olympiastadion in Rom die 26. Leichtathletik-Europameisterschaften statt. ARD und ZDF übertragen im Wechsel an allen sechs EM-Tagen live. "sportstudio live" im ZDF ist am zweiten und vierten Wettkampftag sowie am EM-Abschlusstag auf Sendung. Hinzu kommen Livestreams auf sportstudio.de und in der ZDFmediathek, wo rund um die Uhr die Leichtathletik-Europameisterschaften verfolgt werden können.

Am Samstag, 8. Juni 2024, 10.00 Uhr, begrüßt ZDF-Leichtathletik-Moderator Norbert König die Zuschauerinnen und Zuschauer erstmals zu "sportstudio live" von der Leichtathletik-EM in Rom. Fabian Meseberg und Marc Windgassen sind als Live-Kommentatoren im Einsatz. An diesem zweiten EM-Tag stehen unter anderem das 20-Kilometer-Gehen, der Siebenkampf der Frauen, der Weitsprung der Männer, der Diskuswurf der Frauen und als Höhepunkt am Abend das 100-Meter-Finale der Männer auf dem ZDF-Programm. "sportstudio live" sendet zunächst von 10.00 bis 13.00 Uhr. Die Entscheidung im 20-Kilometer-Gehen der Männer mit Medaillenhoffnung Christopher Linke ist von 17.55 bis 19.30 Uhr im Livestream auf sportstudio.de zu sehen und wird von Felix Tusche kommentiert. Im ZDF-Hauptprogramm überträgt "sportstudio live" wieder von 19.25 bis 20.15 Uhr sowie von 22.00 bis 23.00 Uhr die Wettbewerbe aus Rom. Von 20.15 bis 22.00 Uhr können die Leichtathletik-Fans auf sportstudio.de die Stadion-Ereignisse verfolgen.

Der vierte EM-Tag mit dem Auftakt im Zehnkampf

Der vierte Tag der Leichtathletik-EM, Montag, 10. Juni 2024, ist zugleich der erste Tag im Zehnkampf der Männer mit Titelverteidiger Niklas Kaul. "sportstudio live" im ZDF überträgt dann von 10.00 bis 14.00 Uhr sowie von 20.15 bis 21.45 Uhr und von 22.00 bis 23.00 Uhr. Einige der weiteren Wettbewerbe an diesem EM-Tag: Stabhochsprung Frauen, 400 Meter Männer und Frauen sowie das 200-Meter-Finale der Männer, möglicherweise mit Sprint-Ass Joshua Hartmann.

Der Abschlusstag mit Stabhochsprung, Speerwurf, Staffeln und mehr

Am Mittwoch, 12. Juni 2024, steht im ZDF der Abschlusstag der Leichtathletik-EM auf dem Programm, unter anderem mit dem Stabhochsprung-Superstar Armand Duplantis. Der Deutsche Leichtathletik-Verband hofft auf Medaillen im Speerwurf der Männer mit Titelverteidiger Julian Weber sowie im Weitsprung der Frauen mit Olympiasiegerin Malaika Mihambo. Zudem sind unter anderem die Staffelwettbewerbe über 4x400-Meter und 4x100-Meter der Männer und Frauen zu sehen. "sportstudio live" ist an dem Tag von 20.15 bis 23.00 Uhr auf Sendung.

Das ZDF-Team bei der Leichtathletik-EM in Rom

Die Leichtathletik-Wettkämpfe bei dieser Europameisterschaft kommentieren im Gespann erstmals Fabian Meseberg und Marc Windgassen. Fabian Meseberg folgt auf den langjährigen ZDF-Leichtathletik-Kommentator Peter Leissl, der sich in den Ruhestand verabschiedet hat und im Juni für seine Leichtathletik-Live-Berichterstattung mit dem Medienpreis des Deutschen Leichtathletik-Verbandes ausgezeichnet wird. Die letzten Leichtathletik-Europameisterschaften als "sportstudio live"-Moderator wird Norbert König in Rom bestreiten, der seit bald 20 Jahren für das ZDF bei Leichtathletik-Welt- und Europameisterschaften im Einsatz ist. Die Tribünen-Interviews mit den Disziplin-Trainern führt Maral Bazargani. Für den Social Media-Content ist Caren Münchenbach verantwortlich. Die Leitung der ZDF-Übertragungen von der Leichtathletik-EM hat Manuel Bienefeld.

