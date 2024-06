Die von BBC Studios Germany GmbH für den WDR produzierte TV-Serie "Ghosts". Drehstart am 22. Mai 2024 in Köln und Umgebung. Oben v.l. Regisseur Erik Haffner, Joachim (Sebastian Schwarz), Executive Producerin Nina Sollich, Friedrich (Alexander Khon), Adelheid (Antje Widdra), Redakteurin Anke Hirschel, Claudius (Max Giermann), Leiter Programmbereich Fiktion Alexander Bickel. Unten v.l. Griet (Meltem Kaptan), Emma (Cristina do Rego), Felix (Benito Bause), Urs (Jan van Weyde), Svenni (Sina Tkotsch). © news aktuell GmbH