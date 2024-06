München/Wien. Constantin Film und MR Film produzieren gemeinsam eine High-End-Serie über den Aufstieg und Fall von René Benko.

Constantin Film und MR Film produzieren gemeinsam eine High-End-Serie über den Aufstieg und Fall von René Benko.

Die Serie beleuchtet Benkos Aufstieg aus bescheidenen Verhältnissen in Tirol bis hin zu seinem katastrophalen Niedergang - markiert durch den Zusammenbruch seiner milliardenschweren Immobiliengeschäfte. Der dramatische Handlungsverlauf der Serie folgt den investigativen Recherchen der Journalisten Rainer Fleckl und Sebastian Reinhart, die ihre Ergebnisse in dem Bestseller "Inside Signa - Aufstieg und Fall des René Benko" festgehalten haben. Mit den Verfilmungsrechten hat sich MR Film auch die Zusammenarbeit mit den Autoren über den aktuellen Stand der Ereignisse hinaus gesichert. Drehbeginn ist für Mitte 2025 geplant.

Oliver Auspitz, Produzent und Geschäftsführender Gesellschafter von MR Film: "Dieser explosive Stoff hat alle Zutaten, die eine moderne emotionale TV-Serie braucht. Es war nur eine Frage der Zeit, bis sich kreative Kollegen dieser schillernden Persönlichkeit auch fiktional widmen wollten. Wir sind aufgeregt, gemeinsam mit Constantin Film und den Journalisten Rainer Fleckl und Sebastian Reinhart diese Reise anzutreten."

Jan Ehlert, Chief Content Officer der Constantin Film für TV/Streaming: "Manche Geschichten sind so unglaublich, dass sie nur das Leben schreiben kann. Diese ist so eine. Tagesaktuell, voller aberwitziger Anekdoten und krasser Wendungen und gleichzeitig so brutal nah an der Lebenswirklichkeit unzähliger Österreicher und Deutscher quer durch alle Schichten. Man sieht es sogar in den Stadtbildern, von der Münchner Schützenstraße bis zum "Kurzen Olaf" hoch im Norden. Wir freuen uns, die wunderbare Zusammenarbeit mit MR Film mit diesem tollen Stoff, den die Autoren Fleckl und Reinhart so wunderbar unterhaltsam aufbereitet haben, fortsetzen zu können."

Von seinen Anfängen im Finanzsektor und Immobiliengeschäft über Geschäfte mit Politikern, Wirtschaftsgrößen und Scheichs: Das Pyramidenspiel schien perfekt zu funktionieren. Glamour und Luxus waren ebenso grenzenlos wie seine Gier, die schließlich zu Benkos Sturz führte. Die Serie zeigt auch das unvermeidliche Chaos, das nach dem Zusammenbruch seiner milliardenschweren Immobiliengeschäfte folgte. Die Serie entführt den Zuschauer in die glitzernde Welt der Luxusvillen, Privatjets und elitären Partys. Zugleich enthüllt sie die Abgründe und dunklen Geheimnisse eines komplexen und weit verzweigten Wirtschaftsgeflechts. Zwischen politischen Verstrickungen und aberwitzigen Deals gewährt die Serie tiefe Einblicke in das Drama hinter dem Fall des einstigen Selfmademan.

Für Rückfragen: Constantin Film Katja Wirz Telefon: 089 44 44 600 E-Mail: katja.wirz@constantin.film

Weiteres Material: www.presseportal.de Quelle: Constantin Film