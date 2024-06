Lutherstadt Wittenberg. Fans von krossem Toast aufgepasst: GOLDEN TOAST widmet seinen beliebten Sandwich-Toasts einen eigenen Song und sorgt damit für den Ohrwurm des Jahres! Für die schrillste Kooperation, seit es Sandwiches gibt, hat sich die Love Brand mit der leuchtenden Sonne keinen Geringeren als Electrolore-Star Alexander Marcus ins Boot geholt, um ab sofort die knusprig-vielfältigen Toast-Kreationen mit einem brandneuen “GOLDEN TOAST Song“ zu feiern.

Seine Liebe für Toast und Sandwiches hat Alexander Marcus 2009 mit dem legendären Hawaii Toast Song offenbart. Kein Wunder also, dass die Kultmarke mit der goldenen Sonne und der selbsternannte King of Electrolore im Sommer 2024 als kunterbuntes Duo durchstarten und der Welt beweisen, wie unschlagbar gut sich ausgezeichneter Geschmack und melodische Klänge miteinander verbinden lassen. Und für wen das noch nicht genug des Guten ist, gibt es den ultimativen Song-Generator, der den "GOLDEN TOAST Song" in unendlich vielen Varianten ausspielt. So performt Alexander Marcus immer das, was die Toastfans sich wünschen - und es entstehen zahlreiche persönliche Sommerhits rund um Sandwiches. Der Song-Generator ist einfach zu finden unter www.goldentoast.de/nanana.

Vielseitig, beliebt und immer passend: das Sandwich-Toast

Genauso kunterbunt wie die Kooperation sind auch die vielfältigen Sandwich-Kreationen, die zum Beispiel aus dem Dinkel Sandwich, dem zeitlosen Weizen Toast oder dem Vollkorn Harmonie Sandwich entstehen. Ob klassisch belegt mit Schinken, Käse, Ei und Salat oder ganz fancy mit Blaubeeren, Briekäse und Minzpesto - "GOLDEN TOAST schmeckt allen gut, na-na-na-na-na-na." Fans der Kultmarke dürfen sich ab sofort außerdem auf ein neues Verpackungsdesign freuen.

Weitere Informationen rund um die Produkte sowie die Marke GOLDEN TOAST gibt es unter www.goldentoast.de.

