Bertelsmann startet die neue Podcast-Serie "Bertelsmann erleben". In den 20 bis 40-minütigen Folgen geben Beschäftigte Einblick in ihren Arbeitsalltag im Bertelsmann-Konzern. Faszinierende Geschichten, inspirierende Interviews und aktuelle Einblicke aus dem breiten Spektrum des internationalen Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmens Bertelsmann und seinen Geschäftsbereichen. So berichten u.a. Mitarbeitende aus dem Unternehmensarchiv über ihre Arbeit mit dem Nachlass des weltberühmten Komponisten Giacomo Puccini sowie deutschlandweit bekannte RTL-Bachelors über ihre Arbeit vor der Kamera.

Karin Schlautmann, Leiterin der Unternehmenskommunikation von Bertelsmann, sagt:

"Bertelsmann ist ein unglaublich spannendes Unternehmen mit vielen Facetten. Unsere neue Podcast-Serie 'Bertelsmann erleben' gibt den Hörerinnen und Hörern Einblick in die Bertelsmann-Welt, macht sie erlebbar und verdeutlicht, was alles Bertelsmann ist. Ich freue mich sehr über diese Ergänzung unseres Podcast-Angebots aus der Unternehmenskommunikation."

Neben dem Bertelsmann Business Podcast 'Kreativität & Unternehmertum', den es bereits seit dem Jahr 2019 gibt, erweitert die neue Podcast-Serie das Podcast-Angebot. Hosts der jeweiligen Episoden sind Mitarbeiter:innen der Bertelsmann Unternehmenskommunikation.

In der Reihe 'Kreativität & Unternehmertum' spricht ntv-Moderatorin und Podcast-Host Isabelle Körner mit Mitgliedern des Bertelsmann Top-Managements. Seit 2019 sind in dieser Reihe 25 Folgen mit mehreren 10.000 Abrufen erschienen.

Die neue Podcast-Serie 'Bertelsmann erleben' startet mit den Folgen "Puccini, Ricordi und der Aufstieg der modernen Unterhaltungsindustrie" sowie "Alles was zählt mit Marc Dumitru" und ist ab sofort verfügbar.

Die Folgen erscheinen überall dort, wo es Podcasts gibt. Weitere Informationen zu Bertelsmann erleben auf Instagram: https://www.instagram.com/bertelsmann_erleben/

