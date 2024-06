Köln. Mit „Stabile Nachbarn“ startet 1LIVE am 5. Juni einen neuen Unterhaltungs-Podcast.

Mit „Stabile Nachbarn“ startet 1LIVE am 5. Juni einen neuen Unterhaltungs-Podcast. Hosts des wöchentlichen Formats sind die Comedians Sandra Sprünken und Osan Yaran, die in jeder Folge die Themen der Zeit pointiert und aus verschiedenen Perspektiven kommentieren.

Wie geht man mit einem Fremdgehgeständnis um? Wie sieht die perfekte Beschimpfung aus? Was macht ständiger Alltagsrassismus mit einem Menschen? Und warum findet Osan Christian Lindner sexy? Auf diese Fragen und weitere hat das hochtalentierte und meinungsstarke Duo stets eine Antwort parat.

„Wir sind auf jeden Fall die Leute, die man neben sich wohnen haben will! Oder eben genau nicht. Kommt drauf an." Das Versprechen der beiden Hosts: Die Tür zu einer guten, gemeinsamen Zeit in ihrem bunten Haus steht immer offen. Mal deep, mal laut – aber immer unterhaltsam. Und alle sind eingeladen mitzumachen und sich zu beteiligen.

Sandra Sprünken ist ein Kind des Ruhrgebiets. Sie war viele Jahre Comedy-Redakteurin bei 1LIVE und ist mittlerweile als Comedienne und Moderatorin tätig: unter anderem bei „1LIVE Wie geht!?“ mit Felix Lobrecht, als fester Bestandteil von "Bratwurst und Baklava" und Teil des Comedy-Podcasts „1a B-Ware“.

Osan Yaran ist Stand-up-Comedian und hat vor seinem großen Durchbruch viele Jahre in einem Supermarkt gearbeitet. Der Berliner ist mit über einer Million Follower:innen eine echte TikTok-Größe und stand bereits für mehrere 1LIVE-Formate auf der Bühne. 1LIVE präsentiert auch sein drittes Solo-Programm „Aus Prinzip!”, mit dem er ab September 2024 auf Tour ist.

Ab dem 5. Juni erscheint jeden Mittwoch eine neue Folge von „1LIVE Stabile Nachbarn“ in der ARD Audiothek, der 1LIVE App und überall da, wo es Podcasts gibt. Im Radioprogramm von 1LIVE sind die neuen Folgen mittwochs um 23 Uhr zu hören.

