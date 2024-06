Berlin. Annett Wünsche und Dr.

Nach dem ruhestandsbedingten Ausscheiden seines langjährigen Geschäftsführers Dr. Otmar Stöcker hat der Verband deutscher Pfandbriefbanken (vdp) zum 1. Juni 2024 eine neue Führungsstruktur etabliert: Zu neuen Mitgliedern der erweiterten Geschäftsleitung sind die Bereichsleiterin Annett Wünsche und der bisherige stv. Bereichsleiter Dr. Tim Lassen berufen worden - sie treten an die Seite von Sascha Kullig, der seit Mitte 2020 Mitglied der Geschäftsleitung ist. Die operative Verantwortung für die vdp-Geschäftsstelle trägt weiterhin Hauptgeschäftsführer Jens Tolckmitt.

Während Wünsche die Verantwortung für die Bereiche Immobilienmarkt und Immobilienfinanzierung Inland sowie Immobilienbewertung übernimmt, verantwortet Dr. Lassen den Bereich Deckungswerte. Kullig zeichnet weiterhin für das Kapitalmarktgeschäft, Investor Relations und Sustainable Finance verantwortlich. Die Bereiche Bankaufsicht, Kommunikation, IT, Personal, Rechnungswesen sowie das Büro Brüssel stehen nach wie vor unter der Leitung von Tolckmitt.

"Wir freuen uns, die beiden Positionen in der erweiterten Geschäftsleitung aus den eigenen Reihen besetzen zu können. Frau Wünsche und Herr Dr. Lassen sind sehr erfahren in ihren Fachgebieten und haben unserem Verband bereits viele wertvolle Impulse gegeben. In ihren nun noch verantwortlicheren Funktionen werden sie gemeinsam mit Herrn Tolckmitt und Herrn Kullig die Interessen unserer Mitgliedsinstitute engagiert und zielorientiert vertreten", unterstrich vdp-Präsident Gero Bergmann. "Mit der neuen Führungsstruktur ist der vdp bestens aufgestellt, um seinen erfolgreichen Weg weiterzugehen, sich dabei stetig weiterzuentwickeln und die vielen Herausforderungen, vor die die Regulatorik die Pfandbriefbanken stellt, zu meistern."

Tolckmitt fügte hinzu: "Ich freue mich auf die ab jetzt noch engere Zusammenarbeit mit Frau Wünsche und Herrn Dr. Lassen. Zusammen mit Herrn Kullig bilden wir ein erfahrenes und schlagkräftiges Führungsteam."

Wünsche (45) ist seit dem Jahr 2007 für den vdp tätig und hat in dieser Zeit unterschiedliche Fach- und Führungsaufgaben wahrgenommen. Zuletzt verantwortete sie als Bereichsleiterin alle Themen rund um die kreditwirtschaftliche Immobilienbewertung im Inland und Ausland mit besonderem Fokus auf der Bankenregulierung. Vor ihrem Wechsel zum vdp war die Wirtschaftsingenieurin einige Jahre in der Stadterneuerung und Projektentwicklung tätig. Sie referiert regelmäßig auf Fachkonferenzen und gehört zum Dozententeam zur Vorbereitung auf die HypZert- Zertifizierungsprüfung HypZert (MLV).

Dr. Lassen (56) arbeitet seit April 2023 für den vdp, zunächst als Senior Manager im Bereich Recht / Deckungswerte, seit Jahresbeginn 2024 als stellvertretender Leiter dieses Bereichs. Schon von 1998 bis 2005 war der Jurist für den vdp-Vorgängerverband VDH tätig und wirkte damals u. a. an der Erarbeitung des Pfandbriefgesetzes mit, bevor er zur Eurohypo AG, dem damals größten vdp-Mitgliedsinstitut, wechselte und in den Folgejahren verschiedene Fach- und Führungsfunktionen im Inland und Ausland übernahm. Anschließend war er für eine internationale Finanz- und Industrieholding in verschiedenen Führungspositionen in Moskau tätig. Dr. Lassen ist Autor zahlreicher Publikationen zum Hypotheken- und Covered-Bond-Recht in Europa und gehört den vom vdp initiierten Think Tanks "Round Table Covered Bond Legislation" und "Runder Tisch Grundpfandrechte" langjährig an.

