Das Thema: "Hetze, Krisen, Umbrüche - kann Politik noch zusammenführen?"

Vielerorts geht der Wahlkampf in die heiße Phase: Kommende Woche steht die Europawahl an, im Herbst geht es in drei ostdeutschen Bundesländern an die Wahlurnen. Der Ton in der Debatte verschärft sich, auch Angriffe auf Politiker nehmen zu. Wie kann es Politik in diesen aufgeheizten Zeiten gelingen, vermeintlich unversöhnliche Lager wieder zusammenzuführen und gesellschaftlicher Polarisierung entgegenzuwirken? Wie gehen politische Gegner miteinander um - und wo liegen die Grenzen der Zusammenarbeit?

Die Gäste:

Ricarda Lang (Bundesvorsitzende Bündnis 90/Die Grünen)

Armin Laschet (Ministerpräsident a. D., CDU-Bundestagabgeordneter)

"Caren Miosga" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, produziert von der MIO media im Auftrag des NDR.

Redaktion: Bianca Leitner (NDR)

