Im Mittelpunkt der neuen Kampagne stehen bei Netto die beliebten regionalen Produkte. Mit dem Claim 'Für Dich' wirbt der Lebensmitteldiscounter nicht nur für seine regionalen Produkte, sondern bindet auch deren Lieferanten mit ein.

Anfang Juni zeigt Netto in seinen Märkten, im Print, in den Prospekten, auf der Homepage und natürlich auf den Social Media Kanälen das Engagement für die Region. Mit dabei sind die brandenburgischen Netto-Lieferanten Dreistern, Mark Brandenburg, Golßener-Mago und Werder Feinkost.

Viele der regionalen Netto-Artikel tragen zur besseren Orientierung das Label 'Go Regio'. Die so gekennzeichneten Produkte sind beides: regional (Produktion im Gebiet von Netto, Hauptzutat stammt aus dem Netto-Gebiet, saisonale Produkte sowie langjährige Partnerschaften mit lokalen Produzenten) und nachhaltig (kurze Transportwege und deswegen weniger CO2-Austoß, keine Gentechnik, artgerechte Tierhaltung oder klima-/ umweltfreundliche Verpackungen).

Toll für die Netto-Kundinnen und Kunden: In den Märkten wird ein Rezeptheft ausliegen - darin leckere Rezepte natürlich mit regionalen Produkten. Wie wäre es zum Beispiel mit 'Hähnchen mit Zitrone und Kräutern' zusammen mit dem Golßener Kartoffelsalat aus dem Spreewald? Oder lieber 'Vegetarische Wraps mit Pilz-Apfel-Füllung' und Rucola von heimischen Feldern? Eine tolle Kombination ist auch das 'Rote-Beete-Kartoffelpüree' mit den Königsberger Klopsen von Dreistern. Viel Vergnügen mit diesen und vielen weiteren schmackhaften Ideen mit Produkten aus der Region.

Die Werbeagentur Laudert begleitete die Kampagne von der strategischen und kreativen Planung, über Fotografie und Design bis hin zur Produktion.

Über Netto

Netto betreibt in Deutschland 342 Märkte in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Berlin, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Hamburg. Die Netto Aps. & Co. KG, mit mehr als 6.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ist ein Tochterunternehmen Sder dänischen Salling Group, die unter anderem auch Netto-Märkte in Dänemark und Polen betreibt.

