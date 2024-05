Oberursel. Am 31.05.24 debütiert die Young Adult Mystery-Crime-Hörspielserie “Im Schatten des Daemoniums“.

Am 31.05.24 debütiert die Young Adult Mystery-Crime-Hörspielserie "Im Schatten des Daemoniums". Ursprünglich für das Fernsehen konzipiert, entschlossen sich die Schöpfer nach ersten ergebnislosen Verhandlungen mit Filmproduktionen und Sendern, das Projekt eigenständig als Hörspiel umzusetzen.

Die Entstehung der Serie

Die Idee zu "Im Schatten des Daemoniums" entstand, als die Autorin Doreen Köhler, ehemals tätig bei der Ufa, auf Max Maschmann traf. Gemeinsam teilen sie eine Leidenschaft für Young und New Adult Formate und ergänzen sich gut in dem Bereich, was den Geschichten ein breites Spektrum an Einflüssen und Ideen gibt. Sie haben bereits weitere Hörspielserien entwickelt, die teils schon in Produktion sind und auch noch dieses Jahr erscheinen werden.

Doreen Köhler über die Vorteile von Hörspielen:

"Es ist natürlich schön, sich abends einen Film oder eine Serie anzuschauen, aber dabei wird schnell die eigene Kreativität vernachlässigt, da das Visuelle ja bereits vorgegeben ist. Beim Lauschen von Hörspielen wird hingegen die eigene Vorstellungskraft noch mal ganz neu gefördert."

Max Maschmann über die Herausforderungen einer Independent-Produktion:

"Als kleiner Independent-Produzent haben wir stets große Herausforderungen, denn wir verfügen nicht über die Strukturen, Netzwerke, finanziellen Mittel, Erfahrungen oder die Manpower, die Major-Labels, öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten oder große Verlagshäuser haben. Doch wir sind hoffnungsvoll, dass wenn wir die Extra-Meile gehen, wir uns erfolgreich im Markt etablieren können."

Die Handlung - Ein vermisstes Mädchen und mysteriöse Vorkommnisse in einem abgeschiedenen Internat

Mia, eine 18-jährige Schülerin, beginnt ihre Schulzeit im abgelegenen Internat Burg Wandra, wo sie schnell in mysteriöse Vorkommnisse verstrickt wird. Mit Hilfe ihrer neuen Freunde sucht sie nach der Wahrheit hinter den Ereignissen. Ihre Nachforschungen, die mit einem 30 Jahre alten Kriminalfall verwoben sind, führen zu einem atmosphärisch dichten Abenteuer, in dem Mia und ihre Freunde vor immer neuen Herausforderungen gestellt werden.

Sechs Episoden voller Spannung und Nervenkitzel

Die Serie besteht aus insgesamt sechs Episoden, von denen ab dem 31.5.2024 jeden Freitag eine neue Folge veröffentlicht wird.

Zur Produktion

Produziert von den Golden Vision Studios und in den Klangkantine Studios Darmstadt aufgenommen und abgemischt, bietet die Serie ein umfangreiches Hörerlebnis. Freuen Sie sich auf die Stimmen bekannter Sprecher wie Ozan Ünal oder Bodo Henkel sowie interessante Newcomer.

Mystery, Crime und Young Adult im Einklang

"Im Schatten des Daemoniums" nutzt den aktuellen Trend der True-Crime-Podcasts und fügt ihm fiktionale Elemente hinzu, was eine spannende Kombination für das Publikum schafft. Insbesondere mit der Young-Adult/Coming of Age Thematik lädt es die Hörer zum "Binge Listening" ein.

Verfügbarkeit

Die erste Episode der Serie wird ab dem 31. Mai 2024 auf allen gängigen Audio-Streaming-Plattformen zum Hören verfügbar sein oder in den gängigen Stores zum Download. Jeden Freitag folgt dann eine weitere Episode der sechsteiligen Serie. Weitere Informationen finden Sie auf der Website www.golden-vision.eu

Pressekontakt: Presseservice Hörproben, Artworks und mehr gibt es gerne auf Anfrage. PR Kontakt: Golden Vision GmbH Julius Siebeneicher pr@golden-vision.eu

Weiteres Material: www.presseportal.de Quelle: Golden Vision GmbH