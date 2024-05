Erfurt/Bonn. Der Limburger Bischof und Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, macht zu Beginn des Deutschen Katholikentags in Erfurt den Handlungsbedarf in der katholischen Kirche deutlich. “Die Kirche muss sich verändern“, sagt er im phoenix-Interview. Insbesondere die Aussagen der Betroffenen zum Missbrauch durch katholische Amtsträger hätten der Kirche nachhaltig und “schmerzhaft“ zu verstehen gegeben, dass sich etwas tun müsse. Er erklärt: “Nicht nur wir in Deutschland haben die Probleme, der Missbrauch ist ein weltweites Problem und er berührt die Kirche in ihrem Kern.“ Er befürchte, “das ist noch nicht überall so verstanden worden“. In Deutschland sei die Kirche nun “dabei zu lernen, wie eine andere Kultur in der Kirche wachsen kann“, so Bätzing.

