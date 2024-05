Mainz. Mit aufdringlicher Werbung übermäßiges Konsumverhalten zu fördern, ist das Letzte, was nachhaltige Unternehmen wollen.

Mit aufdringlicher Werbung übermäßiges Konsumverhalten zu fördern, ist das Letzte, was nachhaltige Unternehmen wollen. Um ihre wirtschaftlichen Ziele möglichst rücksichtsvoll in Einklang mit Mensch und Natur zu erreichen und ihre Werte nach außen tragen zu können, sind umfangreiche Marketingstrategien für sie dennoch essenziell. Wie also gelingt ihnen der Spagat zwischen moralischem Anspruch und unternehmerisch notwendiger Sichtbarkeit?

In vielen Fällen dient umfangreiches Marketing dazu, Menschen dazu zu bewegen, Produkte zu kaufen, die sie nicht brauchen und damit nicht nur unnötigen Konsum zu fördern, sondern auch die Umwelt zu belasten. Mit aggressiven Marketingstrategien profilieren Unternehmen sich selbst und stoßen dabei nicht selten an die Grenzen des moralisch Vertretbaren - das hat nicht nur einen unangenehmen Beigeschmack, sondern ist auch genau das Gegenteil von dem, was soziale und ökologisch nachhaltige Unternehmen sich wünschen. Vielen Unternehmen, denen nachhaltiges Handeln am Herzen liegt, vernachlässigen Marketing, weil sie lieber der Sache dienlich sein wollen, statt sich selbst nach vorne zu stellen - und selbst mit der nötigen Bereitschaft fehlen ihnen nicht selten die Voraussetzungen dafür, aus eigener Kraft eine funktionierende Marketingabteilung aufzubauen. "Das jedoch resultiert darin, dass sie unter dem Radar der meisten Konsumenten bleiben oder der Wert ihres Angebots oder Produkts nach außen nicht sichtbar und verständlich wird", sagt Marvin Zimmer, Geschäftsführer der schiebezimmer gmbh.

"Dabei werden gerade für nachhaltige Unternehmen strukturierte Marketingkonzepte mit dem nötigen Impact immer wichtiger. Denn ihr sozial und ökologisch verantwortungsvolles Handeln gewinnt zunehmend an Relevanz für die Konsumenten", erklärt er weiter. So wird die gesellschaftliche Verantwortung eines Unternehmens im Sinne des nachhaltigen Wirtschaftens, der sogenannten Corporate Social Responsibility, kurz CSR, auch für Kunden immer wichtiger. "Tu Gutes und sprich darüber - wer aus Scheu vor der 'bösen Werbung' oder aus Zeitgründen ein umfangreiches Marketing vernachlässigt, verschenkt enormes Potenzial", warnt Johannes Schiebe, ebenso Partner bei der Agentur schiebezimmer.

Als externe Marketingabteilung übernehmen sie das gesamte Marketingpaket für ihre Kunden, sodass sie sich darauf konzentrieren können, weiter an ihrem Unternehmen zu arbeiten und ihr Produkt zu optimieren. Gemeinsam haben Marvin Zimmer und Johannes Schiebe die schiebezimmer gmbh gegründet, um soziale und ökologisch nachhaltige Unternehmen im Bereich Marketing und Branding zu unterstützen und damit mehr Impact auf dem Markt zu verschaffen. Mit über einem Jahrzehnt Erfahrung und tiefgreifender Expertise liefert das Team von schiebezimmer seinen Kunden Strategie und Umsetzung aus einer Hand. Mit ihrem innovativen Ansatz sorgen sie nicht nur dafür, dass die Produkte sowie die Unternehmenswerte, Botschaften und Missionen ihrer Kunden sichtbar werden und Aufmerksamkeit erhalten. Sie helfen auch dabei, dass ein Umdenken bei den Kunden stattfindet - hin zu der Erkenntnis, wie existenziell gutes Marketing ist. Damit tragen sie maßgeblich zum wirtschaftlichen Erfolg der Unternehmen bei.

Strategie und Umsetzung aus einer Hand

Die schiebezimmer gmbh hat sich mit ihrem Dienstleistungsangebot als externe Marketingabteilung auf nachhaltig getriebene kleine und mittelständische Unternehmen und Start-ups mit ökologischen, sozialen und ressourcenschonenden Produkten spezialisiert. Ihre Zielgruppe zeichnet sich durch einen hohen Antrieb, große Ziele und den Wunsch, die Welt zu verbessern, aus. So bleibt den ohnehin schon überlasteten Geschäftsführern im Arbeitsalltag kaum Zeit für die Umsetzung umfangreicher Marketingstrategien. "Wenn Marketing aber ohne klare Strategie nur nebenbei mitgemacht wird, kann keine Lösung entstehen, die das nachhaltige Thema voranbringt, viele Menschen erreicht und zum Nachdenken bewegt", erklärt Marvin Zimmer. Wer die Aufgaben an Experten abgibt, kann sich auf seine Kernaufgaben konzentrieren und somit am, statt im Unternehmen arbeiten und sein Angebot optimieren. Außerdem profitieren die Geschäftsführenden von hochwirksamen Marketingkampagnen, die die Sichtbarkeit und den wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens messbar steigern.

Für nachhaltige Unternehmen ist jetzt der beste Zeitpunkt, mit professionellem Marketing zu beginnen

Bereits seit zwölf Jahren beschäftigen sich Marvin Zimmer und Johannes Schiebe mit all den Problemen ihrer Zielgruppe genau - und schaffen mit professionellem Blick von außen und einer agilen Arbeitsweise individuelle Lösungen hierfür. Schon während ihres Studiums der strategischen Markenkommunikation nahmen sie sich vor, ihre Fähigkeiten sinnvoll zu steuern, um sozial und ökologisch nachhaltig für eine Gesellschaft zu arbeiten, die zukunftsfähig ist. "Wir befähigen Menschen dazu, Gutes zu tun und helfen ihnen beim Wachsen", so die Marketing-Experten, die für und mit ihren Kunden bereits mehrere Nachhaltigkeitspreise gewonnen haben. Sie wurden etwa Sieger des Deutschen Nachhaltigkeitspreises 2023 für das Projekt "Zukunftsweine" und gewannen den Rheinhessischen Nachhaltigkeitspreis für Marketing.

Ihre Mission ist es, eine Community nachhaltiger Unternehmen aufzubauen, die einander unterstützt und motiviert, um den Markt noch nachhaltiger zu machen. Das bietet eine einzigartige Möglichkeit für Cross-Marketing: Ihre Kunden teilen schließlich ähnliche Werte, können einander bestärken und voneinander lernen. Mit schiebezimmer sorgen sie dafür, dass die Unternehmen im Bereich Branding und Marketing optimal aufgestellt sind, sodass sie ihre Botschaft, ihre Werte und ihre Ziele klar und sichtbar nach außen kommunizieren können. Weil das Verantwortungsbewusstsein der Unternehmen für die Gesellschaft und die Umwelt mittlerweile auch im Fokus der Konsumenten steht, liegt viel Aufmerksamkeit auf Themen wie Nachhaltigkeit und CSR - eine große Chance für nachhaltige Unternehmen. "Soziale, ökologisch nachhaltige und ideologisch getriebene Unternehmen sind gefragt und vor allem notwendig wie nie. Für sie ist jetzt der beste Zeitpunkt, die große Macht des Marketings zu nutzen, um ihren Impact zu vergrößern", so Johannes Schiebe abschließend.

