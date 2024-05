Hamburg. Die Hansestadt Hamburg zollt dem berühmten Sohn der Stadt, Karl Lagerfeld, eine besondere Ehre. Fünf Jahre nach seinem Tod wurde am 30.

Die Hansestadt Hamburg zollt dem berühmten Sohn der Stadt, Karl Lagerfeld, eine besondere Ehre. Fünf Jahre nach seinem Tod wurde am 30. Mai 2024 die Karl-Lagerfeld-Promenade in der Hamburger Innenstadt eingeweiht. Die Meile an einem der Alsterfleete erstreckt sich zwischen Adolphsbrücke und dem Neuen Wall 75 auf 155 Metern und ist weltweit der erste öffentliche Ort, der nach dem 2019 verstorbenen Modeschöpfer und Kreativdirektor von CHANEL benannt ist.

Das Hamburger Abendblatt initiierte das Projekt gemeinsam mit der Buch- und Kunsthandlung Felix Jud. Im Anschluss an die feierliche Einweihung mit Kultursenator Dr. Carsten Brosda luden die Initiatoren zu einem Exklusiv-Lunch in die Hanse Lounge, mit freundlicher Unterstützung von CHANEL. Unter anderem kamen Christiane Arp (ehemals Vogue Chefredakteurin), Alexander Keller (Geschäftsführer CHANEL Deutschland), Sänger Sasha mit Ehefrau Julia Röntgen und der ausgezeichnete Hotelier Ingo C. Peters, um das Andenken der Stilikone zu ehren.

"Karl Lagerfeld hat als gebürtiger Hamburger die Modewelt revolutioniert und wir sind stolz, ihm hier in seiner Heimatstadt diese besondere Ehre zu erweisen. Den Leitspruch des Hamburger Abendblattes - "Mit der Heimat im Herzen die Welt umfassen" - hat er gelebt", so Vivian Hecker, Gesamtleiterin Marketing & Events des Hamburger Abendblatts.

Karl Lagerfeld galt als Multitalent, erlangte auch als Fotograf weltweit Anerkennung. Eine besondere Leidenschaft galt Zeit zudem der Buchkunst: "Karl Lagerfeld war ein weltbekannter Modeschöpfer, eine Stilikone, aber eben auch ein Homme de lettres, ein Mann der Bücher und Schrift. Fast dreißig Jahre war er Kunde bei Felix Jud und richtete sich mehrmals im Leben Bibliotheken ein", so Robert Eberhardt, Inhaber der Buch- und Kunsthandlung Felix Jud.

Im Anschluss an den Lunch wurde die Karl-Lagerfeld-Ausstellung "Homme de lettres" in der Buch- und Kunsthandlung Felix Jud eröffnet, in der unter anderem Fotografien und Bücher aus der Karriere Lagerfelds zu sehen sind.

Anlässlich der Einweihung der Promenade gibt das Hamburger Abendblatt einen limitierten Nachdruck der exklusiven und lange vergriffenen Collector's Edition "Karl Lagerfeld" heraus. Das erste Magazin, erschienen 2019, avancierte zur erfolgreichsten Ausgabe der Reihe und wurde für die neue Edition um 16 Seiten erweitert.

