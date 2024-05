Hamburg. Anlässlich des Weltnichtrauchertags bekräftigt BAT als ein führender Hersteller von Tabak- und Nikotinprodukten seinen Standpunkt, dass Minderjährige keine Nikotinprodukte konsumieren sollten.

Studien zeigen, dass die Zahl der vorzeitigen Todesfälle erheblich reduziert werden könnte, wenn Raucher*innen vollständig auf rauchfreie Alternativen wie das Dampfen umsteigen würden.[1]

BAT Germany hat drei Grundsätze für eine effektive und wirksame Regulierung rauchfreier Tabak- und Nikotinprodukte formuliert.

Viele Menschen rauchen - trotz der schwerwiegenden Gesundheitsrisiken. Die einzige Möglichkeit, diese Risiken zu vermeiden, besteht darin, nicht mit dem Rauchen anzufangen beziehungsweise es aufzugeben. Doch nicht jeder Rauchende ist bereit, aufzuhören. Modellstudien zufolge könnte die Zahl der vorzeitigen Todesfälle erheblich gesenkt werden, wenn Raucher*innen vollständig auf risikoärmere+ Alternativen1 umsteigen würden.

"Rauchfreie Alternativen zu Zigaretten wie E-Zigaretten, Erhitzer und tabakfreie Nikotinbeutel sind der Schlüssel zum Erreichen der Regierungsziele in Sachen Rauchfreiheit - Ziele, die wir unterstützen. Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst und wollen daher ein offenes Gespräch über eine angemessene Regulierung führen, die den Konsum von Minderjährigen bekämpft und gleichzeitig rauchfreie Alternativen als wichtiges Angebot unterstützt, um erwachsene Raucher*innen, die sonst weiterrauchen würden, zum vollständigen Umstieg zu ermutigen", erklärte Usman Zahur, General Manager BAT Germany.

Um das Potenzial rauchfreier Produkte für die öffentliche Gesundheit zu nutzen, bedarf es einer angemessenen Regulierung. Einer Regulierung, die erwachsene Raucher*innen zum Umstieg bewegt, Verbraucher*innen durch strenge Sicherheitsstandards schützt sowie den Erwerb und Konsum der Produkte durch Minderjährige verhindert.

BAT Germany hat hierzu drei Grundsätze für eine effektive und wirksame Regulierung rauchfreier Tabak- und Nikotinprodukte formuliert:

Zugang zu verbraucherrelevanten Produkten: In allen Ländern, in denen Zigaretten verkauft werden, sollte der Regulierungsansatz auch eine vielfältige Auswahl rauchfreier Alternativen beinhalten, damit die Verbraucher*innen Zugang zu diesen Alternativen haben und auf der Grundlage der besten verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnisse eine fundierte Entscheidung über einen möglichen Umstieg treffen können. Produktqualität und -sicherheit: Zum Schutz der Verbraucher*innen sollten solide und ordnungsgemäß durchgesetzte Qualitäts- und Sicherheitsstandards im Zentrum der Regulierung stehen. Ausschließlicher Konsum durch Erwachsene und Konsequente Durchsetzung: Die Regulierung sollte die Behörden mit den notwendigen Befugnissen ausstatten, damit Strafen und Sanktionen gegen diejenigen verhängt werden können, die die Vorschriften nicht einhalten, insbesondere gegen diejenigen, die nicht konforme Produkte anbieten oder Produkte an Minderjährige abgeben.

"In Deutschland dürfen Nikotinprodukte ausschließlich an Erwachsene abgegeben werden. Wir unterstützen dies in vollem Maße. Wir sind der Meinung, dass Minderjährige niemals Nikotin konsumieren sollten, und halten Regulierung für einen entscheidenden Schlüssel zur Umsetzung dieses Prinzips. Es reicht aber nicht aus, Altersgrenzen gesetzlich festzulegen - diese Vorschriften müssen auch durchgesetzt werden. Regierungen sollten ihre Befugnisse nutzen, um das Vertrauen in rauchfreie Alternativen zu stärken sowie gleichzeitig sicherzustellen, dass erwachsene Verbraucher*innen legale Produkte kaufen können, und zugleich diejenigen bestrafen, die sich nicht an die Regeln halten", so Usman Zahur weiter.

In Ländern mit einer Regulierung, die das Potenzial rauchfreier Produkte zur Risikoreduzierung anerkennt und den Konsum dieser Produkte durch erwachsene Raucher*innen unterstützt, ist ein rascher Rückgang des Rauchens zu verzeichnen. Das Vereinigte Königreich, die USA und Japan verzeichnen die niedrigsten Raucher*innenquoten aller Zeiten, während Schweden sogar auf dem besten Weg ist, in diesem Jahr rauchfrei zu werden, 16 Jahre vor dem offiziellen EU-Zieldatum 2040. Zurückzuführen sind diese Erfolge größtenteils auf die verbreitete Kenntnis, Verfügbarkeit und Nutzung von rauchfreien Alternativen wie Dampfprodukten, Erhitzern und Nikotin-Pouches.

"Es gibt weit verbreitete Vorurteile über das Risiko von rauchfreien Produkten im Vergleich zum Rauchen. Sie halten viele Raucher*innen, die nicht aufhören wollen, von einem Umstieg ab. Die Wissenschaft ist eindeutig: Verantwortungsvoll hergestellte rauchfreie Tabak- und Nikotinprodukte haben ein wesentlich günstigeres Risikoprofil als das Rauchen. Es sind die bei der Verbrennung des Tabaks freigesetzten Schadstoffe, die die mit dem Rauchen verbundenen Schäden verursachen", erklärte Dr. James Murphy, Vorstand Forschung und Entwicklung bei BAT.

Das Ziel von BAT ist es, unter dem Motto A Better Tomorrow(TM) eine rauchfreie Welt zu schaffen. Unterstrichen wird dies durch das Bestreben, bis 2035 weltweit 50 Prozent des Umsatzes mit nicht brennbaren Produkten zu erzielen.

+Auf Basis belastbarer Erkenntnisse und der Annahme, dass das Zigarettenrauchen vollständig aufgegeben wurde. Diese Produkte sind nicht risikofrei und machen abhängig.

[1]Evidence From the Scientific Assessment of Electronic Cigarettes Role in Tobacco Harm Reduction (Erkenntnisse aus der wissenschaftlichen Forschung zur Bedeutung elektronischer Zigaretten für die Risikoreduzierung für Raucher*innen), Oscar M. Camacho et al., Contributions to Tobacco & Nicotine Research, Band 30 (2021), Ausgabe 2 (Mai 2021), DOI: https://doi.org/10.2478/cttr-2021-0007.

Über die BAT Gruppe

BAT ist ein führendes Multi-Category-Konsumgüterunternehmen. Unser Unternehmenszweck ist es, A Better Tomorrow(TM) durch "Building a Smokeless World" aufzubauen. Dies unterstreichen wir durch unser Bestreben, bis 2035 rund 50 Prozent unseres Umsatzes mit nicht brennbaren Produkten zu erzielen.

Das Unternehmen bleibt nach wie vor bei der klaren Aussage, dass brennbare Zigaretten ernsthafte gesundheitliche Risiken mit sich bringen und dass die einzige Möglichkeit, diese Risiken zu vermeiden, darin besteht, mit dem Rauchen nicht anzufangen bzw. aufzuhören. Um zum Aufbau einer rauchfreien Welt beizutragen, ermutigt BAT diejenigen, die sonst weiterrauchen würden, dazu, vollständig auf wissenschaftlich fundierte Alternativen umzusteigen.

BAT strebt an, dass bis 2030 50 Millionen Verbraucherinnen und Verbraucher seine nicht brennbaren Produkte konsumieren und das Unternehmen bis 2025 einen Umsatz in Höhe von 5 Milliarden GBP in den neuen Kategorien erzielt. BAT hat eine Reihe von Nachhaltigkeitszielen, darunter eine 50-prozentige Verringerung der THG-Emissionen nach Scope 1 und 2, eine 50-prozentige Verringerung der THG-Emissionen nach Scope 3 bis 2030 (gegenüber dem Vergleichswert von 2020) sowie eine 100-prozentige Wiederverwendbarkeit, Recycelbarkeit oder Kompostierbarkeit der Verpackungen bis 2025.

BAT beschäftigt mehr als 46.000 Mitarbeitende und erwirtschaftete im Jahr 2023 einen Umsatz von 27,28 Milliarden GBP mit einem bereinigten operativen Gewinn von 12,46 Milliarden GBP.

Das strategische Portfolio des Unternehmens besteht aus seinen globalen Zigarettenmarken und einem wachsenden Angebot an nikotinhaltigen und an rauchfreien Tabakerzeugnissen. Dazu zählen unsere Vapour-Marke Vuse, unsere Erhitzermarke glo und unsere Modern-Oral-Marke Velo (Nikotin-Pouches). Diese Produkte der neuen Kategorien haben seit ihrer Einführung vor einem Jahrzehnt einen Jahresumsatz von mehr als 300 Millionen GBP erzielt.

Aktuell nutzen 24 Millionen Verbraucherinnen und Verbraucher unsere nicht brennbaren Produkte, auf die im Jahr 2023 16,5 Prozent des Konzernumsatzes entfielen.

Pressekontakt: British American Tobacco (Industrie) GmbH Karin Schlömer, Head of Corporate Affairs E-Mail: presse@bat.com

