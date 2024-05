Ismaning. Die Infinity League von DAZN, welche am vergangenen Sonntag erstmals stattfand, übertraf alle Erwartungen.

Die erste Ausgabe der Infinity League von DAZN, dem revolutionären Indoor-Fußball-Event, das weltweit übertragen wurde, fand am vergangenen Sonntag in München statt und war ein großer Erfolg

Nur in Deutschland haben über alle Kanäle mehr als zwei Millionen Fans für das einzigartige Event eingeschaltet

Starkes Engagement auch in den sozialen Netzwerken: Inhalte zur Infinity League erzielten insgesamt über 30 Millionen Impressions, 15 Millionen Views und über 1 Million Interactions auf allen Social Media Kanälen

Sieger der ersten Ausgabe war der Global United FC, ein internationaler, gemeinnütziger Verein, der Fußball als Plattform nutzt, um Gutes zu tun: Mit internationalen Fußballstars wie Gaizka Mendieta, Lucio, Christian Karembeu, Nicole Billa und vielen mehr

Weiteres Star-Aufgebot in den generations- und geschlechterübergreifenden Teams des FC Bayern München, VfL Wolfsburg und Delay Sports Berlin: Top-Spieler wie Grafite, Melanie Behringer, Zé Roberto und Claudio Pizarro sowie Content-Creators um die Gurk Brothers, Diyar Acar und Stefano Zarella

Die musikalischen Acts Juju, Bobby Vandamme und RIN, mit Unterstützung von Musik-Verlag Warner Chappell Music Germany und dem Major-Label Warner Music Central Europe, verbanden Musik mit Fußball und sorgten für einen würdigen Rahmen

Einzigartige Unterhaltung wurde dank der Next-Gen-Technologie und den Spezialeffekten des ASB GlassFloor unterstützt

DAZN arbeitet bereits an der nächsten Ausgabe der Infinity League in Deutschland und einer internationalen Expansion in andere DAZN-Märkte

Die Infinity League von DAZN, welche am vergangenen Sonntag erstmals stattfand, übertraf alle Erwartungen. Das revolutionäre Indoor-Fußball-Event, das der Global United FC um Gaizka Mendieta und Christian Karembeu in einem dramatischen Finale gegen den FC Bayern München um Claudio Pizarro und Zé Roberto gewann, wurde weltweit live auf DAZN ausgestrahlt und konnte in Deutschland über alle Kanäle hervorragende Zuschauerzahlen erzielen.

Die Infinity League kombinierte generations- und geschlechtsübergreifende Teams, Next-Gen-Technologie und atemberaubende Live Music Acts und hat bei ihrer Premiere für ein außergewöhnliches Erlebnis vor Ort in München und weltweit vor den Bildschirmen gesorgt. Vier hochkarätige Teams, der FC Bayern München, VfL Wolfsburg, Delay Sports Berlin (der reichweitenstärkste Amateurverein Deutschlands) und Global United FC (ein internationales All-Star-Team in gemeinnütziger Trägerschaft), traten gegeneinander an und boten den Fans spannende und hochkarätige Spiele.

Star-Aufgebot bei der ersten Ausgabe der Infinity League von DAZN

Zu den prominenten Teilnehmern zählten Fußballstars wie Lucio, Gaizka Mendieta, Christian Karembeu, Claudio Pizarro, Zé Roberto, Grafite, Josué, Julia Simic, Melanie Behringer und viele mehr. Darüber hinaus waren Giovane Élber und Felix Magath als Trainer vor Ort und bereicherten das Event mit ihrer Expertise. Doch nicht nur ehemalige und aktive Fußballer waren Teil der Teams. Auch führende Content Creators wie die Gurk Brothers, Aleandra Frerk, Modern Goalkeeping und Stefano Zarella. Im packenden Finale konnte sich Global United FC knapp mit 8:7 gegen den FC Bayern München durchsetzen und ist somit der erste Sieger der Infinity League.

Die Fans in der Halle sorgten für eine grandiose Stimmung und feuerten die Teams frenetisch bei den leidenschaftlich geführten Spielen an. Als musikalische Highlights begeisterten die Acts Juju, Bobby Vandamme und RIN die Menge und rundeten das Event perfekt ab.

Über 2 Millionen Menschen schauen die Infinity League - starkes Engagement in den sozialen Netzwerken

DAZN bot als führende Sport-Entertainment-Plattform ein beispielloses Erlebnis. Die Veranstaltung wurde für alle Fans kostenlos in der DAZN-App, über den linearen TV-Sender DAZN 1, über Pluto TV und auf DF1 im Free-TV via Satellit, Kabel und IPTV übertragen. Außerdem auf den Kanälen des Medienpartners kicker. In Deutschland erreichte DAZN über alle Kanäle mehr als zwei Millionen Menschen mit der Infinity League.

Auch über die sozialen Netzwerke erfreute sich die Infinity League starker Aufruf- und Interaktionszahlen. Insgesamt erreichte der Content auf allen Social Media Kanälen über 30 Millionen Impressions, 15 Millionen Views sowie über 1 Million Interactions.

"Der Erfolg der ersten Infinity League zeigt die Lust der Sportfans auf kreative und innovative Unterhaltung", so Alice Mascia, CEO DACH und GROUP CMO bei DAZN. "Neben der hohen Reichweite, sind wir vor allem begeistert von der positiven Resonanz und freuen uns auf die nächste Ausgabe in Deutschland und die Ausweitung auf andere internationale DAZN-Märkte."

Einen großen Anteil am Erfolg der Infinity League hatte auch die Next-Gen-Technologie, die DAZN eingesetzt hat und die sowohl den Fans vor Ort und an den Bildschirmen gleichermaßen begeisterte. Das Event wurde mit dem innovativen und interaktiven ASB GlassFloor ausgestattet, der grafisch hochmoderne Video-Technologie mit Gamification-Elementen verbindet und so für ein immersives Erlebnis vor Ort und auf den jeweiligen Endgeräten sorgte.

Darüber hinaus bietet nur DAZN für alle Fans auch neben dem Fußball das breiteste und beste Angebot an Spitzensport, u.a. den besten US-Sport mit der NFL und NBA, Handball mit der EHF Champions League und EHF European League, Darts mit der PDC, die DP World Tour und LPGA Tour im Golf oder Kampfsport mit der UFC, PFL und den größten Boxkämpfen - alles an einem Ort, nur auf DAZN.

