Die Your Family Entertainment AG freut sich, bekanntzugeben, dass der Internationale Kindertag auch dieses Jahr am 1. Juni 2024 in Zusammenarbeit mit SOS Kinderdörfer weltweit auf Fix&Foxi TV gefeiert wird. Ab 17:15 Uhr erwartet die Zuschauer ein besonderes Programm voller Geschichten, die Hoffnung und Einblicke in den Alltag, die Kultur und die Traditionen der Kinder aus den SOS-Kinderdörfern bieten.

Unter den bewegenden Geschichten, die an diesem Tag gezeigt werden, ist die von Betty, einer 7-jährigen Liebhaberin von Gedichten. Ihre SOS-Mutter hat das Ziel, Betty jeden Tag ein Lächeln oder sogar ein Lachen ins Gesicht zu zaubern. Andrea aus Ecuador wird ihren täglichen 4 Kilometer langen Schulweg vorstellen, den sie gerne auf sich nimmt, weil sie die Schule liebt. Pablo aus Bolivien verfolgt seinen Traum, indem er regelmäßig eine Tanzschule besucht, und Alia aus Kirgistan bereitet sich nervös auf die Aufführung eines Volkstanzes vor.

"Wir freuen uns sehr, den Internationalen Kindertag gemeinsam mit SOS Kinderdörfer weltweit zu feiern und die Geschichten dieser wunderbaren Kinder mit unseren Zuschauern zu teilen", sagt Laurence Robinet, Chief Broadcast Officer von Your Family Entertainment "Diese Sendungen sind nicht nur unterhaltsam, sondern bieten auch wertvolle Einblicke und inspirierende Beispiele für Mut und Durchhaltevermögen."

Lanna Idriss, Vorständin der SOS-Kinderdörfer, sagt: "2015 haben die Vereinten Nationen sich auf 17 Entwicklungsziele geeinigt, die die Welt bis zum Jahr 2030 zu einem lebenswerten Ort machen und auch das Leben von Milliarden Kindern weltweit verbessern sollten. Und tatsächlich konnten in den Folgejahren Fortschritte erzielt werden, die Mut machten. Heute müssen wir leider festhalten, dass zum Beispiel Armut, Hunger und Klimawandel zugenommen haben. Die Leidtragenden sind zuallererst die Kinder. Aber wo es Kinder gibt, da gibt es Hoffnung. Vorausgesetzt, wir Erwachsenen sorgen dafür, dass sie in Sicherheit und Geborgenheit aufwachsen können. Und genau darauf legen die Reportagen den Fokus. Wir sind Fix&Foxi TV sehr dankbar, dass sie uns helfen auf berührende und anschauliche Weise Aufmerksamkeit für die Kinder auf dieser Welt zu erzeugen."

Fix&Foxi TV lädt alle Zuschauer ein, diesen besonderen Tag gemeinsam zu verbringen und die inspirierenden Geschichten der Kinder aus den SOS-Kinderdörfern zu entdecken. Das Programm beginnt am 1. Juni um 17:15 Uhr und verspricht ein unvergessliches Erlebnis für die ganze Familie.

Über SOS Kinderdörfer weltweit

Die SOS-Kinderdörfer sind eine unabhängige Kinderrechts- und Entwicklungsorganisation. Das erste SOS-Kinderdorf wurde 1949 von Hermann Gmeiner gegründet. Heute ist die Organisation in 138 Ländern für Kinder und Familien aktiv: mit 539 SOS-Kinderdörfern und rund 2.300 weiteren Programmen wie Jugendwohngruppen, Familienhilfe, Kindergärten, Schulen, Ausbildungs- und Sozialzentren, Krankenstationen und Nothilfeprojekten. Weltweit unterstützen die SOS-Kinderdörfer jährlich bis zu 1,5 Millionen Kinder und deren Angehörige.

Website: www.sos-kinderdoerfer.de

YouTube: www.sos-kinderdoerfer.tv

Über Your Family Entertainment AG

Die Your Family Entertainment AG (YFE) mit Sitz in München, ist eines der führenden deutschen Unternehmen in der Produktion und Distribution von Kinder- und Familienprogrammen. YFE besitzt eine der größten unabhängigen Film-Programmbibliotheken Europas mit beliebten Titeln wie "Enid Blyton", "Fix & Foxi" und "Cosmo & Wanda - Wenn Elfen helfen". Die Inhalte von YFE sind für ihre Bildungsqualität, Unterhaltungswert und Gewaltfreiheit bekannt. YFE betreibt den mehrfach ausgezeichneten Pay-TV-Sender "Fix&Foxi TV", der auf vier Kontinenten präsent ist, den Free-TV-Sender "RiC TV" sowie verschiedene mobile und digitale Kanäle weltweit. Im Dezember 2021 konnte YFE Kartoon Studios (NYSE: TOON), ehemals Genius Brands International aus Hollywood, als neuen Hauptaktionär gewinnen. YFE und Kartoon Studios bieten unter dem Motto "Content with a Purpose" qualitativ hochwertige Inhalte einem globalen Publikum an.

Über Fix&Foxi TV

Fix&Foxi TV ist der preisgekrönte Sender aus Europa für Kinder und die ganze Familie - mit den beliebten Füchsen als Präsentatoren zeigt Fix&Foxi TV mit seinem 24-stündigen Programm eine optimale Mischung aus pädagogisch wertvollen Unterhaltungs- und Bildungsinhalten sowie monatlichen Highlights und Erstausstrahlungen. Alle Sendungen auf Fix&Foxi TV sind hochwertig, gewaltfrei, unterhaltsam und damit garantiert "kids safe" und "brand safe".

Empfang von Fix&Foxi TV

Deutschland: u.a. 1&1, AEP Plückhahn, Amazon Fire TV App, Amazon Prime Video, AWE, Datel Dessau, Deutsche Glasfaser, M7, M-net, NetCologne, New.SW, Pÿur, O2 Powered by Waipu TV, RFT Kabel Brandenburg, Save TV, S+K Halle, Telekom Deutschland, Waipu TV, Wilhelm.tel, Willy.tel, Vodafone / Luxemburg: Post Telecom, Visual Online, Tango TV / Österreich: u.a. A1, CableLink/Salzburg AG, HD Austria, H3G, Kabelplus, KTV Lampert, LIWEST, M7, Magenta AT, Ocilion, Salzburg AG, SimpliTV, Stadtwerke Judenburg / Schweiz: u.a. Digital Cable Group, Quickline, M7, Ocilion, Salt, Swisscom/blue TV

