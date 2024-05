Berlin. Zum 75. Jubiläum des Grundgesetzes am 23.

Zum 75. Jubiläum des Grundgesetzes am 23. Mai richtete die Bundesregierung auf einem großen Areal zwischen dem Berliner Hauptbahnhof und dem Bundeskanzleramt ein Demokratiefest aus. Rund 155.000 Besucherinnen und Besucher informierten sich über Bundesministerien, zivilgesellschaftliche Organisationen sowie weitere Akteure. Der Deutsche Feuerwehrverband (DFV) präsentierte sich im Spreebogenpark und stellte die Demokratie- und Vielfaltsarbeit der Landesfeuerwehrverbände (LFV) und der Deutschen Jugendfeuerwehr vor.

Tatkräftig unterstützt wurde der DFV durch Ansprechpartner aus der Berliner Feuerwehr und der Berliner Jugendfeuerwehr. Diese Aufteilung hatte den Vorteil, individuell auf Fragen antworten zu können. Feuerwehrangehörige und Bevölkerung interessierten sich für die Arbeit des DFV und der LFV etwa im Bereich des Bundesprogramms "Zusammenhalt durch Teilhabe" zu den Themen Konfliktmanagement, Extremismusprävention oder auch Gewalt gegen Einsatzkräfte. Familien mit Kindern freuten sich über Informationen zur Einbindung von Kindern und Jugendlichen in Kindergruppen und Jugendfeuerwehren. Aber auch Fragen zur Ausstattung und Einsatzlage der Berliner Feuerwehr kamen auf.

Ein Höhepunkt war der Besuch von rund 30 Mitgliedern der Hamburger Feuerwehr am DFV-Stand. Zudem trafen sich Vertreterinnen und Vertreter von Deutschem Feuerwehrverband, Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland, Deutscher Lebens-Rettungs-Gesellschaft, Johanniter-Unfall-Hilfe und Malteser Hilfsdienst. Sie hatten zum Grundgesetzjubiläum gemeinsam eine Erklärung veröffentlicht, in der sie sich für Demokratie und Vielfalt in der deutschen Gesellschaft aussprachen.

Besonderer Andrang auf dem Fest war bereits am Freitag zu verzeichnen, als Bundeskanzler Olaf Scholz persönlich Fragen des Publikums beantwortete. Und auch das Treffen von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit dem französischen Amtskollegen Emmanuel Macron zog am Sonntag die Massen an. Viele politische Diskussionen und musikalische Darbietungen auf mehreren Podien und Bühnen ergaben ein vielfältiges Programm.

Informationen zum Bundesprogramm sowie die Erklärung für Demokratie und Vielfalt gibt es unter https://www.feuerwehrverband.de/kampagnen/faktor-112.

