Berlin. 8,4 Prozent der Menschen in Deutschland hatten bereits Sex oder sogar eine Affäre mit einem Nachbarn.

8,4 Prozent der Menschen in Deutschland hatten bereits Sex oder sogar eine Affäre mit einem Nachbarn. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage von myHOMEBOOK anlässlich des "Tags der Nachbarschaft" am 31. Mai. Mit einem Wert von 9,8 Prozent liegen die männlichen Umfrageteilnehmer knapp über dem der weiblichen.

Beim Sex - egal ob mit dem Nachbarn oder nicht - kann es auch mal lauter werden. Was kann man bei einer solchen Ruhestörung im Mehrfamilienhaus tun? "Das ist ein ganz normaler Lärm", erklärt Thomas Pliester, Fachanwalt für Immobilien- und Mietrecht auf myHOMEBOOK-Anfrage. "Lärm wird nicht in irgendeiner Weise moralisiert, es gibt also keinen 'guten' oder 'schlechten' Lärm." Als Lärm gelte dabei alles, was die Zimmerlautstärke übersteigt.

In der repräsentativen Umfrage, die myHOMEBOOK in Auftrag gegeben hat, nahmen rund 1000 in Deutschland lebende Personen im Alter zwischen 18 Jahren und 79 Jahren teil. Wie alt die Personen zum Zeitpunkt der Affäre waren, wurde dabei nicht berücksichtigt.

