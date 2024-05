Mainz. Russlands Offensive scheint unaufhaltsam – am Boden und in der Luft. Die Ukraine hat im Moment wenig, um dagegen zu halten.

Russlands Offensive scheint unaufhaltsam – am Boden und in der Luft. Die Ukraine hat im Moment wenig, um dagegen zu halten. Der Westen gibt sich besorgt und diskutiert dennoch jeden weiteren Schritt: Freigabe westlicher Waffen für Angriffe auf Militäreinrichtungen in Russland, eine Art Flugverbotszone im Westen der Ukraine, kontrolliert von Nato-Territorium, oder gar Truppen mit besonderen Aufgaben – Bundeskanzler Scholz ist von all dem nicht überzeugt. "Verteidigung statt Angriff – soll die Ukraine nicht siegen?" ist am Donnerstag, 30. Mai 2024, 22.15 Uhr, das Thema bei "maybrit illner" im ZDF.

Die SPD wirbt bei der Europawahl mit dem Slogan "Frieden sichern". Wie soll dieser Frieden aussehen? Wäre es ein Frieden nach Putins Vorstellungen? Redet der deshalb jetzt von einem Waffenstillstand? Was können die Verbündeten tun, um die Lage der Ukraine und deren Verhandlungsposition zu verbessern?

Bei Maybrit Illner diskutieren der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter, der frühere Bundesaußenminister und heutige Vorsitzende der Atlantik-Brücke, Sigmar Gabriel, sowie Mychajlo Podoljak, Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, Generalleutnant a. D. Ben Hodges und Sabine Fischer, Russland- und Osteuropa-Expertin der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP).

Diese Sendung wird mit Untertiteln und in der ZDFmediathek mit Deutscher Gebärdensprache (DGS) angeboten.

