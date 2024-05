Hannover. Preisgekrönter Geräteschutz: Bereits zum siebten Mal in Folge wurde der Spezialversicherer Wertgarantie als “Beste Elektronikversicherung“ ausgezeichnet. Das Deutsche Finanz-Service Institut (DSFI) hat im Auftrag von Focus Money die Tarife für Smartphones, Tablets, Notebooks und Smartwatches von bundesweit agierenden Elektronikversicherern verglichen. Auch im Bereich Smartphones schneidet Wertgarantie dabei als “Beste Smartphone-Police“ ab. Grundlage für diesen Erfolg ist der neue Komplettschutz 2024.

Preisgekrönter Geräteschutz: Bereits zum siebten Mal in Folge wurde der Spezialversicherer Wertgarantie als "Beste Elektronikversicherung" ausgezeichnet. Das Deutsche Finanz-Service Institut (DSFI) hat im Auftrag von Focus Money die Tarife für Smartphones, Tablets, Notebooks und Smartwatches von bundesweit agierenden Elektronikversicherern verglichen. Auch im Bereich Smartphones schneidet Wertgarantie dabei als "Beste Smartphone-Police" ab. Grundlage für diesen Erfolg ist der neue Komplettschutz 2024.

"Wir freuen uns sehr über diese erneuten Auszeichnungen und die damit verbundene Anerkennung! Das zeigt, wie stark unsere Produkte und insbesondere der neue Komplettschutz sind und dass wir uns mit unserer Arbeit und unseren Vertriebsaktivitäten weiterhin auf dem richtigen Weg befinden", zeigt sich Thilo Dröge, Geschäftsführer Vertrieb bei Wertgarantie, begeistert. "Mit diesen Auszeichnungen geben wir unseren Partnern im Fachhandel weitere tolle Argumente bei der Vermarktung von Wertgarantie an die Hand."

Mit dem neuen Wertgarantie-Komplettschutz, Basis für den wiederkehrenden Erfolg, legt der Versicherer weiterhin den Fokus auf Gebrauchtgeräte und behält die preisliche Gleichsetzung von Neu-, Gebraucht- und Refurbishedgeräten bei. Richtig sparen können Kundinnen und Kunden mit dem "3 für 2"-Angebot: Drei Elektrogeräte schützen, aber nur für zwei bezahlen - der günstigste Tarif ist kostenfrei. Die Premium-Option für monatlich 2,50 Euro kommt mit noch mehr Features daher. Bisher war diese vor allem auf mobile Geräte zugeschnitten, beispielsweise mit dem Diebstahl- und Cyberschutz und dem Wegfall der Selbstkostenbeteiligung bei Mobilfunkgeräten. Nun rücken auch die braune und weiße Ware in den Fokus. So übernimmt Wertgarantie Folgeschäden an Wäsche, Gefriergut und Möbeln bis zu 600 Euro. Und auch ein Defekt der Elektroleitung ist ausgehend vom versicherten Gerät bis zum Sicherungskasten abgesichert.

Dies sind nicht die einzigen Auszeichnungen, über die sich der Spezialversicherer aus Hannover freuen darf: Im vergangenen Jahr wurde der Jubiläums-Komplettschutz vom Bundesverband der Technik des Einzelhandels (BVT) als "Top-10 Technik-Produkt 2023" gekürt. Deutschland Test und Focus Money würdigten Wertgarantie als "Deutschlands Beste Versicherung". Und auch bei der Kundenzufriedenheit kann das Unternehmen punkten: Der TÜV Rheinland hat Wertgarantie auf Basis einer Kundenbefragung in diesem Jahr mit der Note 1,51 für Schnelligkeit, Zuverlässigkeit, Kompetenz und Freundlichkeit ausgezeichnet.

Pressekontakt: Ulrike Braungardt | Abteilungsleiterin Unternehmenskommunikation | Tel: 0049 511 71280-128 | E-Mail: u.braungardt@wertgarantie.com Robert Höwelkröger | Manager Public Relations | Tel: 0049 511 71280-677 | E-Mail: r.hoewelkroeger@wertgarantie.com

Weiteres Material: www.presseportal.de Quelle: Wertgarantie