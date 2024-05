Unterföhring. Unterföhring, 28.

Achtteilige Warner Bros. Television und DC Studios-Dramaserie

Spin-off von "The Batman" erneut mit Colin Farrell in der Hauptrolle

"The Penguin" wird parallel zur US-Ausstrahlung bei bei Sky und WOW zu sehen sein

Unterföhring, 28. Mai 2024 - Noch in diesem Jahr zeigen Sky und der Streamingservice WOW exklusiv die hochkarätige Dramaserie "The Penguin" mit Colin Farrell in der Hauptrolle. Die Serie setzt dabei die epische "The Batman"-Verbrechersaga fort, die von Filmemacher Matt Reeves 2022 mit dem weltweiten Blockbuster Film begonnen wurde.

In der achtteiligen Warner Bros. Television und DC Studios Dramaserie spielt Colin Farrell wieder die Titelrolle, die er bereits im Film inne hatte.

Die Ausstrahlung von "The Penguin" wird im Laufe des Jahres 2024 exklusiv bei Sky und dem Streamdienst WOW erfolgen. Die acht Episoden erscheinen wöchentlich und parallel zur US-Ausstrahlung.

Neben Farrell sind folgende Darsteller bestätigt: Cristin Milioti, Rhenzy Feliz, Michael Kelly, Shohreh Aghdashloo, Deirdre O'Connell, Clancy Brown, and Michael Zegen.

Die Serie wird von Matt Reeves, Dylan Clark, Colin Farrell, Lauren LeFranc, die das Drehbuch schreibt und als Showrunnerin fungiert, Craig Zobel, der bei den ersten drei Episoden Regie führt, Bill Carraro und Daniel Pipski produziert.

Basierend auf den von Bob Kane und Bill Finger für DC geschaffenen Charakteren wird "The Penguin" von Reeves' 6th & Idaho Productions und Dylan Clark Productions in Zusammenarbeit mit Warner Bros. Television produziert, wo Reeves und 6th & Idaho einen Gesamtvertrag haben.

Fans können ab schon jetzt viele Blockbuster bei Sky und WOW streamen, darunter "The Flash", "Aquaman", "Shazam!" und ab 6. Juni auch den brandneuen "Aquaman: Lost Kingdom".

