Die Schweizer Paarberatung Schärer-Hansen aus Riniken eröffnet einen neuen Standort in der Hirschenstrasse 4. Das gaben die Geschäftsführer Thomas Schärer und Jeannette Hansen Schärer bekannt. Damit vereint das Unternehmen künftig alle Mitarbeiter unter einem Dach und schafft zusätzlichen Platz für neue Kollegen.

Thomas Schärer: "Der Alltag kann die Liebe auf die Probe stellen: Beruflicher Stress, Missverständnisse und finanzielle Sorgen erschweren oft das Miteinander. Mit unserem Unternehmen haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, nachhaltig mit Konflikten und Missverständnissen in Partnerschaften aufzuräumen, indem wir eine wohlwollende Kommunikation fördern, in der man auf die Bedürfnisse des Partners eingehen kann. Die letzten zwei Jahre waren für uns von starkem Wachstum geprägt - sowohl was die Anzahl der Anfragen als auch was die Erweiterung unseres Teams betrifft. "Die neuen Räumlichkeiten waren daher mehr als nötig."

Der neue Standort befindet sich nur etwa 50 Meter vom bisherigen Büro entfernt, bietet eine rollstuhlgängige Einrichtung und ermöglicht einen barrierefreien Zugang. Darüber hinaus wurden sämtliche Räume frisch renoviert und hochwertig eingerichtet, um eine angenehme Atmosphäre für Kunden und Mitarbeiter zu schaffen. Durch den Umzug können nun alle Mitarbeiter unter einem Dach arbeiten. Aufnahmen, die früher noch extern gemacht wurden, lassen sich damit inzwischen in den eigenen Räumlichkeiten produzieren.

Zudem bietet das neue Büro Platz für einen Auszubildenden im kaufmännischen Bereich. Als Arbeitgeber zeichnet sich die Paarberatung Schärer-Hansen durch ihr besonderes Augenmerk auf die Zufriedenheit und Entwicklung ihrer Mitarbeiter aus. Der Mitarbeiterbereich wurde bewusst grosszügig gestaltet, um eine angenehme Arbeitsumgebung zu schaffen. Regelmässige interne Weiterbildungen und ein gemütlicher Küchenbereich fördern den Teamgeist und die Zusammenarbeit.

"Mit unserem Unternehmen haben wir es uns zur Aufgabe und zur Mission gemacht, Beziehungen zu transformieren und Paaren zu helfen, gemeinsam ein harmonisches Leben zu führen, indem wir sie in die volle Verantwortung nehmen. Wir freuen uns darauf, unsere Arbeit an unserem neuen Standort fortzusetzen und so noch mehr Paaren dabei zu helfen, ihre Beziehung zu stärken. Demnächst kommt auch unser erstes Buch zu diesem Thema auf den Markt", verrät Jeannette Hansen Schärer abschliessend.

Über die Paarberatung Schärer-Hansen:

Gemeinsam mit ihrem Team helfen Thomas Schärer und Jeannette Hansen Schärer jeden Monat zahlreichen Paaren dabei, ihre Beziehung auf die Basis von Liebe, enger Verbindung und Harmonie zu stellen. Ihre Beratung findet online oder offline in ihren Coachingräumen statt. Zusätzlich steht ein Online-Kurs mit Live-Begleitung der beiden Paarberater zur Verfügung. Basierend auf ihrem ganzheitlichen Ansatz zur Persönlichkeitsentwicklung und Kommunikationsfähigkeit haben sie bereits zahlreichen Paaren dabei geholfen, ihre Liebe wiederzuentdecken. Ihr Schritt-für-Schritt-Programm ist dazu da, Beziehungen wieder in Harmonie und Einklang zu bringen. Mehr unter: https://www.schaerer-hansen.ch

Pressekontakt: Paarberatung Schaerer-Hansen Thomas Schärer und Jeannette Hansen Schärer E-Mail: info@schaerer-hansen.ch Webseite: https://www.schaerer-hansen.ch/

Weiteres Material: www.presseportal.de Quelle: Paarberatung Schaerer-Hansen