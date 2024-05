ARD PROGRAMMDIREKTION Mehr investigativer Journalismus! - ARD Mediathek launcht neue Rubrik Die Themenwelt ,,Investigativ" ist ab sofort auf der Startseite der ARD Mediathek und auch in der Rubrikenübersicht auffindbar und bietet eine sorgfältig kuratierte Auswahl an investigativen Beiträgen, die sich verstärkt an ein junges Publikum richten © ARD/Getty Images Plus/Farknot_Architect/Montage, honorarfrei - Verwendung gemäß der AGB im Rahmen einer engen, unternehmensbezogenen Berichterstattung im ARD-Zusammenhang bei Nennung "Bild: ARD/Getty Images Plus/Farknot_Architect/Montage" (S2), ARD-Programmdirektion/Bildredaktion, pressefoto.daserste@ard.de © news aktuell GmbH