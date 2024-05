Nettetal. Zauberer Schmitz-Backes begeistert mit sensationeller Veranstaltungsserie

Der Nettetaler Zauberkünstler Schmitz-Backes, bekannt für seine einzigartige Mischung aus Zauberei und Comedy, startet eine neue Veranstaltungsserie, die zweimal jährlich stattfindet. Unter dem Titel "Pullunder-Comedy-Mix" verspricht diese Reihe unvergessliche Abende voller Magie, Humor und Poesie. Top-Acts, darunter Weltmeister der Zauberkunst und hochkarätige Weltklasse-Artisten, sorgen für ein einmaliges Erlebnis, das Kulturfans nicht verpassen sollten.

In Nettetal wird diese bahnbrechende Serie von Michael Backes, alias Schmitz-Backes, organisiert. Mit über 30 öffentlichen Veranstaltungen im letzten Jahrzehnt und seinem erfolgreichen "Rheinischen Varieté" hat der Zauberer bereits bewiesen, dass er das Publikum begeistern kann. Der Pullunder-Comedy-Mix, ein innovatives Format, das zwei Comedy-Künstler und zwei Special-Acts präsentiert, hat mit bekannten Zauberern, Bauchrednern und Artisten bereits großes Aufsehen erregt. Die Show begeistert das Publikum im Seerosensaal, welcher nur für diese Shows mit einer hochwertigen Ton- und Lichtanlage ausgestattet wird. Gäste reisen sogar aus Düsseldorf, Köln und Aachen an.

Ein fester Platz im Veranstaltungskalender

Die Veranstaltung hat sich bereits fest im niederrheinischen Veranstaltungskalender etabliert. Mit zwei Aufführungen im Frühjahr und Herbst bringt Zauberer Schmitz-Backes jedes Mal vier neue Acts auf die Bühne, die das Publikum verzaubern. Die immense Nachfrage spiegelt sich in den ausverkauften Shows wider. So ist auch der 4. Pullunder-Comedy-Mix im Oktober 2024 bereits ausverkauft. Trotz des großen Erfolgs bleiben die Eintrittspreise dank des selbst organisierten Helfer-Teams erschwinglich. Besonders bemerkenswert ist das Engagement von Schmitz-Backes, junge Menschen für Live-Kultur zu begeistern, indem er großzügige Rabatte für unter 25-Jährige anbietet. Mit diesem innovativen Ansatz leistet Schmitz-Backes einen bedeutenden Beitrag zur Kulturszene am Niederrhein. Hinter der Firma "Backes Unterhaltung UG" steckt der Urheber der Marke Zeitwerk.

