München.

Claudia Röhrl, renommierte Fotografin mit Sitz in Regensburg, hat sich auf Frauenfotografie spezialisiert und verfolgt dabei eine einzigartige Mission: Sie möchte Frauen dabei helfen, sich in ihrem eigenen Körper schön zu fühlen. Mit dem Ziel, dass ihre Kundinnen sich entweder wieder oder zum ersten Mal "schockverlieben in sich selbst".

Mit ihrem einfühlsamen und professionellen Ansatz bedient Claudia Röhrl einen Nischenmarkt, der weit über die Grenzen von Regensburg hinaus Beachtung findet. Ihre Fotografien sind nicht nur ästhetisch ansprechend, sondern spiegeln auch die natürliche Schönheit und das Selbstbewusstsein der Frauen wider. "Meine Arbeit geht weit über das bloße Festhalten von Momenten hinaus", erklärt Claudia Röhrl. "Ich sehe es als meine Berufung an, Frauen dabei zu unterstützen, ein positives Körperbild zu entwickeln und sich in ihrer eigenen Haut wohlzufühlen. Jede Frau verdient es, sich schön und selbstbewusst zu fühlen, und ich bin hier, um ihr dabei zu helfen, diese Schönheit zu entdecken. Die Fotos sind im Übrigen auch eine außergewöhnliche Überraschung für ihren Liebsten."

Durch ihre einfühlsame Herangehensweise schafft Claudia Röhrl eine Atmosphäre des Vertrauens und der Entspannung, in der sich ihre Kundinnen vollständig öffnen und ihre wahre Schönheit entfalten können. Ihre Fotografien sind daher nicht nur Porträts, sondern auch kraftvolle Ausdrücke der Selbstliebe und des Selbstvertrauens. Ob für persönliche Porträts, intime Boudoir-Shootings oder kreative Projekte, Claudia Röhrl bietet maßgeschneiderte Fotoshootings an, die die Einzigartigkeit und Individualität jeder Frau hervorheben. Ihr Engagement für die Förderung eines positiven Körperbildes hat sie zu einer gefragten Fotografin gemacht, die Frauen dabei unterstützt, ihre Schönheit von innen und außen zu erkennen.

"Claudia Röhrl hat es verstanden ihr Angebot exakt auf die Bedürfnisse ihrer Kundinnen zuzuschneiden. Ihr Alleinstellungsmerkmal macht sie einzigartig im hart umkämpften Verdrängungswettbewerb der Fotografie. Aus diesem Grund haben wir sie mit dem Siegel TOP 100 EXPERTE 2024 ausgezeichnet." - so Stefan Bronder, Vorstand der BVMID - Bundesvereinigung Mittelstand in Deutschland.

Über Claudia Röhrl

Die studierte Diplom-Kauffrau Claudia Röhrl ist eine renommierte Fotografin mit Sitz in Regensburg, die sich auf Frauenfotografie spezialisiert hat. Mit ihrer Mission, Frauen dabei zu helfen, sich in ihrem eigenen Körper schön zu fühlen, hat sie sich einen Namen als einfühlsame und professionelle Fotografin gemacht. Ihre Arbeiten zeichnen sich durch Natürlichkeit, Ästhetik und die Kraft der Selbstliebe aus.

Über die BVMID - Bundesvereinigung Mittelstand in Deutschland

Die BVMID setzt sich für die Stärkung wirtschaftlicher, sozialer sowie politischer Interessen mittelständischer Unternehmen ein. Mit einem Netzwerk aus Experten, Partnern und Entscheidungsträgern, bringt die BVMID Menschen unterschiedlicher Branchen zusammen. Darüber hinaus pflegt die BVMID Beziehungen zu Politik, Bildungsträgern und Medien, um den Mittelstand krisenfest für die Zukunft aufzustellen.

Pressekontakt: Claudia Röhrl Isarstr. 1 93057 Regensburg Tel.: 0163 7512275 info@claudiaroehrl.dewww.meine-fotofactory.de --- BVMID - Bundesvereinigung Mittelstand in Deutschland Rundfunkplatz 2 80335 München +49 89 540 35 91-0 zentrale@bvmid.dehttps://bvmid.de

