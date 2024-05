Erfurt. Freistaat heißt die deutsche Nationalmannschaft herzlich willkommen: Optimale Vorbereitung auf die Fußball-Europameisterschaft im Spa & GolfResort Weimarer Land / Tiefensee: Bei uns holt sich die Nationalelf den letzten Feinschliff

Vom 26. bis 31. Mai bezieht das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann sein Trainingslager im Spa & GolfResort Weimarer Land im thüringischen Blankenhain. Mit ihrem Umfeld, ihren Platzbedingungen und Regenerationsmöglichkeiten bietet die Stadt optimale Voraussetzungen für die Spieler, um sich für die Fußball-Europameisterschaft 2024 in Form zu bringen und Energie zu tanken. Unter dem Motto "Den Feinschliff holt sich die Nationalmannschaft in Thüringen" kann hier eine konzentrierte Vorbereitung auf das Turnier stattfinden.

Unter Federführung des Thüringer Wirtschaftsministeriums hat die Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen mbH (LEG Thüringen) verschiedene Infrastrukturmaßnahmen durchgeführt. Dazu zählen insbesondere die Sanierung des städtischen Sportplatzes und des Schlossplatzes in Blankenhain sowie der Aufbau und Betrieb eines Pressezentrums - finanziert aus den vom Land zugewiesenen Sondermitteln von rund 1,5 Millionen Euro. Eine ganzheitliche Marketing-Kampagne des Landesmarketings "Das ist Thüringen" positioniert den Freistaat im Kontext der EM-Vorbereitung als herausragende Lebens-, Urlaubs- und Sportregion. Das Landesmarketing finanziert die Kommunikation in Höhe von ca. 300.000 Euro.

Nach Abreise des DFB-Teams wird die englische Nationalmannschaft im Spa & GolfResort Weimarer Land während ihrer gesamten Teilnahme an der EURO 2024 ihr Basiscamp aufschlagen. Dies sei ein wichtiges Signal an den sportbegeisterten Osten, so Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee: "Außer Leipzig gibt es während der Europameisterschaft keine weitere ostdeutsche Spielstätte. Doch mit dem Trainingscamp der deutschen Mannschaft und dem anschließenden Basiscamp der Engländer wird Blankenhain zu einem zweiten Hotspot für die Fußballbegeisterung im Land. Wir wollen die internationale Aufmerksamkeit während des Turniers natürlich nutzen, um kräftig die Werbetrommel für Thüringen zu rühren und uns als weltoffenes Sport- und Tourismusland zu präsentieren. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche EM-Vorbereitung und spannende Fußballmomente in Thüringen."

Im Infotainment- und Loungebereich des Pressezentrums im Schloss Blankenhain informiert das Landesmarketing Thüringen zu allem Wissenswerten rund um das Gastgeber-Bundesland. Als werbliche Marke des Freistaats bündelt dabei "Das ist Thüringen" alle Aspekte des lebenswerten und vielseitigen Bundeslandes. Spezifische Angebote bieten Medienvertreterinnen und Medienvertretern Vor-Ort-Einblicke in die Schönheit der Region - mit Ausflügen nach Erfurt, Weimar, Oberhof, Jena und vielen anderen Orten. Mehr als 300 Journalistinnen und Journalisten sowie unzählige Fans und Schaulustige werden in Blankenhain erwartet. Anlässe, auch abseits des Fußballs über Thüringen zu berichten, gibt es genügend.

Die LEG Thüringen sieht gute Chancen, diesen medialen Rückenwind auch für die Investoren- und Standortwerbung zu nutzen: "Wir als Wirtschaftsförderer freuen uns, mit vielseitigen Maßnahmen dieses für Thüringen so bedeutsame Projekt begleiten und unterstützen zu können", sagt LEG-Geschäftsführer Andreas Krey. "Wir versprechen uns von der Zunahme an Bekanntheit und attraktivem Image positive Effekte unter anderem für die Unternehmensansprache und die künftige Ansiedlung von Investoren im Freistaat."

Die wichtigsten Inhalte für Journalisten und Fans (einschließlich Link zum Kampagnen-Trailer) finden sich auf unserer Landingpage: www.das-ist-thueringen.de/euro2024-dfb-trainingslager.

