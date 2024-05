Essen. Der Sommer steht bevor und damit auch heiße Temperaturen. Für die nötige Abkühlung kommen nun zwei neue Eismaschinen in den Onlineshop von MEDION.

Der Sommer steht bevor und damit auch heiße Temperaturen. Für die nötige Abkühlung kommen nun zwei neue Eismaschinen in den Onlineshop von MEDION. Sie verwandeln Küchen in kleine Eisdielen und holen ein bisschen Italien nach Hause.

Die smarte Speiseeismaschine MD 12170 macht jeden Sommertag zu einem unverbesserlichen Genuss. Ohne zeitraubendes Vorkühlen zaubern Besitzer:innen in kürzester Zeit ganz eigene Kreationen. Dazu gehören neben erfrischendem Eis auch fruchtiges Sorbet und frischer Joghurt. Außerdem verfügt der Deckel der Maschine über eine praktische Klappe, um während der Zubereitung noch weitere Zutaten zu ergänzen und den Speisen den letzten Kick zu verleihen. In den extra großen Eisbehälter passen bis zu zwei Liter und damit gelingt es, alle Leckermäuler schnell zu versorgen - egal, ob gerade ein Sommerfest oder Kindergeburtstag stattfindet. Durch das große HD-LED-Display und sein intuitives Sensor-Touch-Bedienfeld wird die Eisproduktion zum Kinderspiel. Neue Eisprofis nehmen im Handumdrehen alle Einstellungen vor und das Display zeigt die wichtigen Informationen an, wie etwa den gewählten Härtegrad. Hinzu kommt die smarte Steuerung per Smartphone oder Tablet: Mit der "MEDION Life+"-App bleibt die Kontrolle auch in der Ferne bei den Besitzer:innen. Sie können zum Beispiel mit Gästen entspannt im Garten sitzen und die Eisproduktion trotzdem bequem überwachen und steuern. Zudem bietet die App eine umfangreiche und vielfältige Sammlung köstlicher Rezeptvorschläge, die Abwechslung versprechen und die Kreativität anregen. Das hochwertige Gehäuse und der Eisbehälter bestehen aus robustem und pflegeleichtem Edelstahl. Da der Behälter herausnehmbar ist, geht die Reinigung schnell. Dadurch steht die Eismaschine sofort wieder für den nächsten Einsatz bereit.

Mit der MD 10169 erscheint eine weitere Eismaschine, die ohne Vorkühlen in kürzester Zeit individuelle Variationen zubereitet. Besitzer:innen können nach Herzenslust experimentieren und wissen später genau, was alles in den Kreationen steckt. Die Maschine produziert aber nicht nur Eis, sondern auch Sorbets und Frozen Yogurt. Kombiniert mit Toppings wie Zuckerperlen, Früchten und Nüssen gibt es für jeden Geschmack die passende Leckerei. Der Eisbehälter aus Aluminium fasst bis zu einem Liter und das reicht problemlos für große Portionen und mehrere Personen. Über den praktischen Drehschalter lassen sich die verfügbaren Funktionen außerdem einfach steuern - das Eis gelingt immer wie gewünscht. Insgesamt stehen drei Funktionen zur Auswahl: Mixen, Eis zubereiten und Eis nachkühlen. Durch das sehr kompakte Design nimmt die Eismaschine auch nur wenig Platz in Anspruch. Sie fügt sich daher perfekt in jede Küchenzeile ein. Den herausnehmbaren Eisbehälter reinigen Besitzer:innen einfach und schnell per Hand. Das spart viel Zeit und macht die Eismaschine pflegeleicht.

Verfügbarkeit

Die beiden neuen Eismaschinen sind ab sofort im Onlineshop von MEDION erhältlich. Die MD 12170 steht zum Preis von 279,95 Euro zur Verfügung und ist noch bis einschließlich 31. Mai mit dem Gutscheincode "MAI40" zum reduzierten Preis von 239,95 Euro erhältlich. Die MD 10169 ist zum Preis von 109,95 Euro erhältlich.

Über MEDION

