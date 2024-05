Straßburg. Mehrere ARTE Koproduktionen wurden heute Abend beim 77. Festival de Cannes bei einer feierlichen Gala mit prestigeträchtigen Preisen ausgezeichnet.

Der Große Preis der Jury ging an die ARTE-Koproduktion All We Imagine As Light (Ce que l'on prend pour de la lumière)

von Payal Kapadia

ARTE France Cinéma, Petit Chaos, Baldr Film, Another Birth, Les films fauves, Pulpa Film

Der Film erhielt ebenso eine besondere Erwähnung der "Jury Cinémas art et essai".

Der Preis für die beste Regie an Miguel Gomez für: Grand Tour

von Miguel Gomes

ZDF/ARTE, Uma Pedra na Sapato, Vivo Film, Cinema DeFacto, Shellac

Spezialpreis der Jury für: The Seed of the Sacred Fig (La Graine du figuier des pagodes)

von Mohammad Rasoulof

ARTE France Cinéma, Paraalel 45, Run Way Pictures Das Werk wurde außerdem mit dem FIPRESCI-Preis und dem Preis der "Cinémas art et essai" ausgezeichnet. Dokumentafilmpreis "Oeil d'Or" Ex-Aequo an: Ernest Cole, Photographe

von Raoul Peck

ARTE France Cinema/ARTE France, Velvet Films

Label Europe Cinemas-Preis:

Volveréis (Septembre sans attendre)

von Jonás Trueba

ARTE France Cinéma, Los Ilusos Films, Les Films du Worso

Außderm wurden folgende Filme belohnt:

Bird (ARTE France Cinéma, Ad Vitam) von Andrea Arnold wurde mit dem "Prix de la Citoyenneté" belohnt.

Der Animationsfilm Flow von Gints Zilbalodis (ARTE France Cinéma, Sacrebleu Productions, DreamWell Studio, Take Five) erhielt eine lobende Erwähnung beim Preis für die beste Tongestaltung.

Viv Li wurde für seinen Kurzfilm Across the Water (ARTE France, Tripode Productions) mit dem "Lights on Women's Worth Preis" ausgezeichnet.

Le roman de Jim von Arnaud et Jean-Marie Larrieu (ARTE France Cinéma, SBS Productions) erhielt den Ecoprod Preis.

Pressekontakt: Katja Birnmeier | katja.birnmeier@arte.tv | +33 3 90 14 21 52

