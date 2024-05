Hamburg. 100 Prozent grüne Energie aus dem Netz zum besten Preis beziehen und den eigenen Solarstrom gewinnbringend verkaufen: Gute Aussichten für zukünftige Abonnent*innen des dynamischen Stromtarifs, den die SMA Solar Technology AG (SMA) gemeinsam mit ison, Marktintegrator von digital vernetzten Energielösungen, und dem integrierten Energieversorger LichtBlick zurzeit entwickelt. Der dynamische Tarif wird SMA Kund*innen mit dem Energiemarkt vernetzen und intelligentes Energiemanagement dadurch noch wirtschaftlicher machen. Das Herzstück bildet der Sunny Home Manager 2.0 von SMA. Er maximiert die Versorgung elektrischer Geräte mit Solarenergie und nutzt die Flexibilität aus Heimspeicher, Wallbox und Wärmepumpe. Dank der Technologie von ison werden zukünftig die vorteilhaften Zeitpunkte für den Kauf bzw. Verkauf von Strom an der Strombörse automatisiert ermittelt und entsprechend bei der Einspeisung bzw. Bezug von Strom berücksichtigt. So hilft der neue dynamische Tarif den Kund*innen aktiv dabei, die Energiekosten zu senken.

"Ich freue mich, dass wir unseren Kund*innen dank der Partnerschaft mit ison und LichtBlick bald ein noch umfassenderes Paket für ihre Energiebedürfnisse anbieten können", erklärt Jan Van Laethem, Executive Vice President Business Segment Home bei SMA. "Mit rund 8GW aggregierter PV-Leistung in Deutschland betreiben unsere angeschlossenen Kunden potenziell die größte Prosumer-PV-Anlage. Wir freuen uns sehr darauf, dieses Potenzial zu erschließen und die dezentrale Energiewende auf die nächste Stufe zu bringen. Die Integration des 100% grünen und dynamischen Stromtarifs in das intelligente Energiemanagement der SMA Home Energy Solution ermöglicht es unseren Kund*innen zudem, Preisentwicklungen und Einsparungen direkt über die SMA Energy App zu verfolgen."

"Wir freuen uns riesig über die Partnerschaft mit SMA. Die Zusammenarbeit mit einem weltweit führenden Anbieter von PV- und Speichertechnologie und umfassenden Energiesystemlösungen ist ein wichtiger Meilenstein für unser Unternehmen. Wir bieten mit unserer White-Label-Lösung allen bestehenden und zukünftigen SMA Kund*innen die Möglichkeit, ihr individuelles Strom-Einsparpotential zu errechnen und direkt einen vollumfänglichen dynamischen Tarif mit der ison Optimierung zu buchen", sagt Sebastian Mahlow, Geschäftsführer bei ison.

"Dezentrale Flexibilität ist ein zentraler Eckpfeiler der Energiewende. Im vergangenen Jahr resultierten rund die Hälfte des gesamten PV-Zubaus aus dem Heimsegment, viele davon mit Speichern. Unsere Partnerschaft mit SMA hat das Ziel, genau in diesem wachsenden Segment eine passgenaue Lösung für die Vermarktung von dezentraler Flexibilität anzubieten - und damit den Ausbau klimafreundlicher Energien weiter zu fördern", teilt Dr. Enno Wolf, COO von LichtBlick mit.

Energy App informiert über günstige Stromtarife

Der dynamische Stromtarif wird SMA Kund*innen mit dem Energiemarkt vernetzen. Mithilfe der ison Plattform können diese bei der Optimierung ihrer Energieverbräuche von viertelstündlich aktualisierten Börsenpreisen profitieren. Unterstützt durch das intelligente Energiemanagement mit dem Sunny Home Manager 2.0 kaufen sie kostengünstigen Strom genau dann, wenn er benötigt wird und sparen dadurch Energiekosten ein. Benachrichtigungen über individuelle Einsparmöglichkeiten ihres Energieverbrauchs erhalten sie über die SMA Energy App.

Systemerweiterung spart Energie und Kosten

Um das Optimierungspotenzial in Haushalten auf dem Energiemarkt optimal auszuschöpfen, wird der Sunny Home Manager mit der ison Plattform verbunden. Der Vorteil liegt darin, dass ison in Zeiten günstiger Marktpreise automatisch dem Sunny Home Manager 2.0 signalisiert, dass angeschlossene und flexible Verbraucher (wie Batterie, Wärmepumpe oder Elektrofahrzeug) Netzstrom beziehen sollten.

Die ison White-Label-Plattformlösung bietet neben der intelligenten Steuerung und Optimierung zudem die Integration des dynamischen Tarifes, die Übernahme der Installation und Inbetriebnahme sowie die Bereitstellung aller Daten für den Sunny Home Manager. Für einen zeitgenauen Stromeinkauf von SMA-Prosumern ist eine Handelsanbindung am Markt sowie eine Energielieferung durch einen Versorger erforderlich - dies wird durch LichtBlick gewährleistet.

ison und SMA stellen neue Lösung auf der Intersolar vor

ison stellt Plattform und Produkt auf der EM-Power Europe, die als Teil der Energiefachmesse Intersolar vom 19.-21. Juni in München stattfinden wird, in einem Showcase aus. An einem eigenen Stand (Halle B5 & Stand 582) stehen Expert*innen auch für Interviews zur Verfügung. Bei Interesse bitten wir um vorherige Anmeldung über presse@ison.energy.

SMA bringt den dynamischen Stromtarif ebenfalls mit zur Intersolar nach München. In Halle B3.210 erfahren Interessierte alles über den flexiblen Tarif und das intelligente Energiemanagement mit dem Sunny Home Manager 2.0.

Über LichtBlick

25 Jahre LichtBlick sind 25 Jahre klimaneutrale Energielösungen für zuhause und unterwegs. Gestartet als Ökostrom-Pionier mit acht Kund*innen vertrauen heute mehr als 1,7 Millionen Menschen deutschlandweit auf die Lösungen von LichtBlick. LichtBlick ist heute ein integrierter Versorger mit eigener Erzeugung, Solar-, Mobilitäts- und Wärmeangeboten, innovativen Flex-Dienstleistungen und einem bundesweiten Montagenetzwerk. Insgesamt entwickeln und implementieren rund 900 LichtBlickende Produkte und Services für Haushalte und Unternehmen. Im Geschäftsjahr 2022/2023 erreichte das Unternehmen, das zum niederländischen Energiewende-Vorreiter Eneco gehört, einen Umsatz von 1,34 Milliarden Euro. www.lichtblick.de

Über ison

Das Unternehmen ison ist eine 100 Prozent Tochter des Ökostrom-Pioniers LichtBlick und schließt eine technische Lücke, in dem die Energieressourcen im Haus vernetzt und automatisiert gesteuert werden. Damit verschafft ison Herstellern von Energie-Hardware, Energieversorgern und Großhändlern Zugang zu den Energiemärkten. ison kennt und verwaltet alle Details der Energieregulierung sowie der Messung und aggregiert Energieressourcen unabhängig von der Hardware. Über Cloud-Schnittstellen, direkte Geräteanbindung sowie über Home Energy Management Systeme stellt ison die Konnektivität zu anderen Geräten im Haus her. Mehr dazu unter https://ison.energy/

Über SMA

Als ein global führender Spezialist für Photovoltaik- und Speicher-Systemtechnik schafft die SMA Gruppe heute die Voraussetzungen für die dezentrale und erneuerbare Energieversorgung von morgen. Das Portfolio von SMA umfasst ein breites Spektrum an effizienten Solar- und Batterie-Wechselrichtern, ganzheitlichen Systemlösungen für Photovoltaikanlagen und Speichersysteme aller Leistungsklassen, intelligenten Energiemanagementsystemen sowie Ladelösungen für Elektrofahrzeuge und Power-to-Gas-Anwendungen. Digitale Energiedienstleistungen sowie umfangreiche Serviceleistungen bis hin zur Übernahme von Betriebsführungs- und Wartungsdienstleistungen für Photovoltaik-Kraftwerke runden das Angebot ab. Die innerhalb der letzten 20 Jahre weltweit installierten SMA Solar-Wechselrichter mit einer Gesamtleistung von rund 132 GW tragen jährlich zur Vermeidung von über 70 Mio. Tonnen CO2-Ausstoß bei. Die mehrfach ausgezeichnete Technologie von SMA ist durch über 1.600 Patente und eingetragene Gebrauchsmuster geschützt. Die Muttergesellschaft SMA Solar Technology AG ist seit 2008 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (S92) notiert und im MDAX sowie im TecDAX gelistet.

