München. Panathinaikos Athen entthront den Titelverteidiger, gewinnt mit 95:80 gegen Real Madrid - das mit viel Geld neuformierte Panathinaikos ist nun der beste Basketball-Klub Europas. Kurios: Bevor die Schiedsrichter das Spiel offiziell beenden können, wird das Feld schon halb durch die griechischen Fans gestürmt. Die Bühnenelemente für die Ehrung mussten kurzzeitig nochmal abgebaut werden, dann war endgültig wirklich Schluss. Athen holt den 1. Titel seit 2011, dank Kostas Sloukas, mit 24 Punkten der beste Scorer und nach seinem 4. Titel der EuroLeague-King. “Ein unbeschreibliches Gefühl. Ich bin so glücklich und stolz auf mein Team. Wir haben ein unglaubliches Spiel gemacht“, lobt ein freudiger Sloukas. Von MagentaSport-Experte Per Günther gibt's auch Lob. “Das ist die Krönung des Kostas Sloukas. Das ist die größtmögliche Bühne. Er hat ein katastrophales Halbfinale gespielt. Dann sind sie aber da, da steckt so viel drin. Real Madrid ist so eine tiefe Mannschaft, aber am Ende des Tages brauchst du nicht 12 Spieler, vielleicht reicht es auch, wenn du 7,8 hast, die funktionieren. Angeführt von einem Trio. Alle haben geliefert“, bilanziert Günther.

Real Madrid - Panathinaikos Athen

Der Titelverteidiger und Favorit Real ist entthront. Athen schlägt Real Madrid und holt tatsächlich die EuroLeague-Krone. Madrid kommt besser ins Spiel, geht mit 11 Punkten Vorsprung ins 1. Viertel. Zur Pause verkürzt Panathinaikos auf 49:54. Nach der Pause lässt Madrid deutlich nach und wird von der griechischen Wucht erdrückt. Madrid verliert damit bereits das 2. Finale in den vergangenen 3 Jahren. Kostas Sloukas (Athen) holt bereits seinen 4. EuroLeague-Titel und ist mit 24 Punkten zudem bester Scorer.

Kostas Sloukas. Athen, Man of the Match, 24 Punkte: "Ein unbeschreibliches Gefühl. Ich kann meine Gefühle nicht beschreiben. Ich bin so glücklich und stolz auf mein Team. Wir haben ein unglaubliches Spiel gemacht. Real Madrid ist unglaublich talentiert. Wir haben es aber geschafft und ich bin so glücklich für uns alle. Ich war im Halbfinale nicht gut, da ich 10 Tage raus war und meinen Rhythmus gesucht habe. Jetzt habe ich mich gut gefühlt." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=N3FFUS9ieUEzUWNTbkhuRFdTQXVBTEplNTU1OS9xWDlHQ2NTV1ExU0NWbz0=

MagentaSport-Experte Per Günther nach dem Spiel: "Das ist die Krönung des Kostas Sloukas. Das ist die größtmögliche Bühne. Er hat ein katastrophales Halbfinale gespielt. Dann sind sie aber da, da steckt so viel drin. Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Real Madrid ist so eine tiefe Mannschaft, aber am Ende des Tages brauchst du nicht 12 Spieler, vielleicht reicht es auch, wenn du 7,8 hast, die funktionieren. Angeführt von einem Trio. Alle haben geliefert. Mathias Lessort, Kendrick Nunn beide haben geliefert. Und Sloukas war einfach der alles überragende Mann. Das gepaart mit der leidenschaftlichen Defense. Vorgegeben von dem Trainer. Reicht dann auch, um diese gefühlt überlegenen Königlichen zu schlagen." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=U3BrNVZ0VkN5Y21kNUgrMStlODJTZDBWZ1d0djFkcFBkaCtMSG4wZ0RxVT0=

MagentaSport-Experte Per Günther über die gestiegenen Erwartungen und den Traum einer Medaille bei Olympia: "Wir dürfen auf jeden Fall träumen. Es ist ein kleines Turnier mit kleinem Teilnehmerfeld. Es rückt die USA in anderer Besetzung hinzu. Das macht es schwieriger. Nichtsdestotrotz, als Weltmeister muss man sich jetzt nicht so klein machen. Es kommt noch hier und da ein Star dazu, aber ich fand sie schon bei der EuroBasket das beste Team. Mindestens genauso gut wie die Spanier. Ich bin mir nicht sicher, ob sie diesen Hunger reproduzieren konnten. Ich hatte nach der EM, wo sie so fantastisch Bronze gewonnen haben, das Gefühl, dass sie nach der Niederlage gegen Spanien das Gefühl hatten, ihnen ist einer abhandengekommen. Sie wollten das bei der WM ausgleichen. Ich weiß nicht, ob du nach so einem Erfolg, ob du dann mit diesem absoluten Hunger und mit dieser Gier wieder da reinkommst. Das weiß ich nicht."

