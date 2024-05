Mainz. Die ZDF/ARTE-Koproduktion „Grand Tour“ von Miguel Gomes wurde bei den 77.

Die ZDF/ARTE-Koproduktion „Grand Tour“ von Miguel Gomes wurde bei den 77. Internationalen Filmfestspielen in Cannes für die Beste Regie ausgezeichnet. Miguel Gomes erzählt die Geschichte eines Beamten des britischen Empire in Rangun, Birma.

Edward entschließt sich zur Flucht, als ihn seine Verlobte Molly besucht, um endlich zu heiraten. Während er über Singapur, Thailand und Vietnam immer weiter flieht, weicht die Panik der Melancholie und der Sorge um Molly. Denn sie ist fest entschlossen zu heiraten und folgt Edwards Spuren auf einer großen Asienreise. "Grand Tour" ist eine Produktion von Uma Pedra no Sapato in Kooperation mit Vivo Film, Cinema de Facto, Shellac, ZDF und in Zusammenarbeit mit ARTE. Die Redaktion im ZDF hat Holger Stern.

Bei den 77. Filmfestspiele in Cannes war ZDF/ARTE mit insgesamt acht internationalen Koproduktionen vertreten, darunter vier Debütfilme, drei davon entstanden in Zusammenarbeit mit der ZDF-Redaktion Das kleine Fernsehspiel.

