liebe Kolleg:innen und Kollegen,

hiermit lade ich Sie herzlich zum Screening der WDR-Dokumentation „Einigkeit und Recht und Vielfalt – Die Nationalmannschaft zwischen Rassismus und Identifikation“ ein.

Wann? Freitag, 31.05.2024,18:00-20:00 Uhr

Wo? Kino Hackesche Höfe (Saal 2), Rosenthaler Straße 40-41, 10178 Berlin

Zu Gast sein werden der Autor des Films, Philipp Awounou, WDR-Redakteur Benjamin Best sowie Produzent Markus Heidmeier (supa stories). In einem begleitenden Gespräch werden sie exklusive Einblicke in die Entstehung der Dokumentation geben sowie Fragen rund um den Film beantworten.

Über die Dokumentation

Im Jahr 2024 ist eine multikulturelle Nationalmannschaft selbstverständlich. Zur Zeit des sogenannten „Sommermärchens“ 2006, des letzten großen Fußball-Turniers in Deutschland, sah das noch ganz anders aus. Was ist in diesen knapp 20 Jahren in diesem Land passiert? Und welche Rolle kann eine vielfältige Nationalmannschaft im Einwanderungsland Deutschland haben? Der Film nimmt das Publikum mit auf eine Zeitreise und beschreibt den Weg der Nationalmannschaft zu einer diversen Einheit durch Gespräche mit aktuellen und ehemaligen Nationalspielern (u. a. Jonathan Tah und Gerald Asamoah), Alltagsbeobachtern und öffentlichen Persönlichkeiten (u. a. Aladin El-Mafaalani, Kevin Kühnert und Jörn König). Auf diesem Resonanzboden macht der Film gleichzeitig gesellschaftliche Zusammenhänge in Deutschland sichtbar, zu Themen wie Integration, Rassismus und Identifikation. Es entsteht eine Relevanz, die weit über den Fußball hinausgeht.

Der 45-minütige Film wird am 31.05. erstmalig und exklusiv im Rahmen des Screenings ausgestrahlt. Am Mittwoch, den 05.06., läuft „Einigkeit und Recht und Vielfalt“ um 21:30 Uhr im Programm des Ersten. Ab 01.06. ist der Film in der ARD Mediathek abrufbar.

Bitte melden Sie sich vorab direkt bei Luis Hartmann (luis.hartmann@wdr.de) an, wenn Sie am Screening teilnehmen möchten.

Pressekontakt: WDR Kommunikation Luis Hartmann luis.hartmann@wdr.de