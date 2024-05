Berlin. Una Health, führender Anbieter digitaler Gesundheitsanwendungen, und Abbott, ein weltweit führendes Unternehmen im Gesundheitswesen, haben eine wegweisende Partnerschaft geschlossen, um Menschen mit Typ-2-Diabetes eine ganzheitliche nicht-medikamentöse Therapieoption zur Verbesserung ihrer individuellen Lebensqualität anzubieten. Die Lösung, Una Health für Diabetes, bietet erstmals ein auf Typ 2 Diabetes abgestimmtes verhaltenswissenschaftliches Programm, das Lebensstil mit Glukose- und Bewegungsdaten verbindet. So werden Menschen mit Diabetes zielgerichtet bei der nicht-medikamentösen Therapie für zu Hause unterstützt, mit dem Ziel einer Verbesserung von HbA1c, Lebensstil und Motivation. “Una Health für Diabetes“ ist als Digitale Gesundheitsanwendung (DiGA) zugelassen und in Deutschland auf Rezept erhältlich.

Volkskrankheit Diabetes

Diabetes Typ 2 betrifft fast 9 Millionen Menschen in Deutschland, mit steigender Tendenz. Eine engmaschige Begleitung und kontinuierliche Überwachung sind essenziell, um negativen Begleiterkrankungen vorzubeugen, mit steigender Zahl jedoch in medizinischen Praxen zunehmend zur Schwierigkeit wird. In diesem Kontext gewinnen integrierte, interoperable (digitale) Therapiebausteine deutschlandweit für eine effektive Diabetesbehandlung an Bedeutung.

Im Rahmen der Partnerschaft wird Abbott seine langjährige Erfahrung in der Entwicklung und Einführung von Diabetesmanagement-Technologien einbringen, während Una Health seine Expertise in der digitalen Gesundheitsbranche und der App-Entwicklung beisteuert und so einen reibungslosen Informationsaustausch ermöglicht. Durch die Kombination von in der Diabetologie bewährter Technik, wie Abbotts FreeStyle Libre zur kontinuierlichen Glukosemessung, mit Una Health's innovativer App-Plattform bietet die digitale Therapie eine integrierte und personalisierte Lösung für Smartphone oder Tablet.

Integrierte Lösung zur Diabetestherapie

Menschen mit Typ-2-Diabetes erhalten durch die Kombination von Ernährungs- und Glukosedaten Einblicke in ihre individuelle Reaktion des Glukosespiegels und darauf basierend ein personalisiertes Lebensstilcoaching, Therapieunterstützende Funktionen wie ein Tagebuch, Coaching-Nachrichten und Lerninhalte unterstützen bei der Umsetzung der Empfehlungen zur Verbesserung der Glukosekontrolle und Lebensqualität.

Behandler:innen profitieren von einem einheitlichen, einfachen Überblick über den Therapieverlauf, bestehend aus Einblicken zu Lebensstil, Glukose-, Anthropometrie, Medikation und Stimmungslage. Una Health wurde mit führenden Diabetologen sowie Ernährungs- und Verhaltenswissenschaftlern nach hohen klinischen und Datenschutzstandards in Deutschland entwickelt.

Unternehmensstimmen

Una Health äußerte sich positiv zu dieser Partnerschaft: "Wir sind stolz darauf, mit einem Unternehmen mit Abbotts Expertise zusammenzuarbeiten", sagte Pascal Grimm, CEO und Mitgründer von Una Health. "Wir verfolgen das Ziel, durch integrierte Lösungen, die bestehende Technologien und Daten verbinden, Menschen mit Diabetes Typ 2 und behandelnde Diabetes-Teams zielorientiert zu unterstützen und so die Lebensqualität von Millionen von Menschen zu verbessern, "

Die strategische Partnerschaft zwischen Abbott Deutschland und Una Health markiert einen bedeutenden Meilenstein auf dem Weg zur Einführung einer wegweisenden neuen digitalen Therapieoption für Menschen mit Typ-2-Diabetes. Beide Unternehmen sind entschlossen, ihr Fachwissen und ihre Ressourcen zu bündeln, um innovative Lösungen anzubieten, die Behandlungsprozesse patientenorientiert und nutzbringend ergänzen, um so einen positiven Einfluss auf die Gesundheit und das Wohlbefinden von Millionen von Menschen in Deutschland zu haben.

Über Una Health:

Una Health mit Sitz in Deutschland ist ein führender Anbieter digitaler Gesundheitsanwendungen mit der Mission, sich der stetig wachsenden Belastung durch Stoffwechselerkrankungen zu stellen. Durch die Bereitstellung von personalisierten Tools und Ressourcen unterstützt Una Health die Nutzerinnen und Nutzer dabei, ihren Blutzuckerspiegel zu kontrollieren, ihren Lebensstil anzupassen und langfristig gesündere Gewohnheiten zu entwickeln. Unsere Mission ist es, innovative Technologie mit medizinischer Expertise zu verbinden, um individuelle Lösungen zu bieten, die es den Menschen ermöglichen, ihre Gesundheit proaktiv anzugehen und ein erfülltes Leben zu führen. Besuchen Sie uns unter unahealth.de.

Kontakt: +49 - 30 - 863 232 558 Presseabteilung Una Health E-Mail: press@unahealth.de

Weiteres Material: www.presseportal.de Quelle: Una Health GmbH