Die AMADEUS Group erklärt, warum der Energieausweis bei der Wahl einer Immobilie unverzichtbar ist und was beim Lesen zu beachten ist.

Der Energieausweis ist ein unverzichtbares Instrument für Käufer und Mieter, um den energetischen Zustand sowie die zukünftigen Energiekosten einer Immobilie realistisch einzuschätzen. Doch was genau ist der Energieausweis und welche Daten enthält er? Die AMADEUS Group klärt auf und hilft, die komplexen Informationen des Dokuments zu verstehen.

Was ist der Energieausweis eines Gebäudes?

Seit der Einführung der Energiesparverordnung im Jahr 2008 ist der Energieausweis für viele Immobilien obligatorisch. Das Gebäudeenergiegesetz (GEG), das am 1. November 2020 in Kraft trat, brachte weitere Neuerungen mit sich. Grundsätzlich ist zwischen zwei Arten zu unterscheiden:

basiert auf den technischen Eigenschaften des Gebäudes. Die Berechnungsgrundlage umfasst Baujahr, Gebäudetyp, technische Daten sowie standardisierte Bedingungen zu Klima und Nutzung. Der Verbrauchsausweis beruht auf den tatsächlichen Energieverbrauchsdaten der letzten drei Jahre, einschließlich Heiz- und Wasserkosten, falls diese über die Heizungsanlage erwärmt werden.

Neben allgemeinen Daten zum Gebäude, wie etwa dem Baujahr, liefert der Energieausweis umfassende Informationen zum energetischen Zustand, Energieverbrauch, der Heizungsanlage, den verwendeten Energieträgern sowie Vorschläge, wie sich die Energiebilanz der Immobilie verbessern lässt. Besonders wichtig sind die Kennzahlen zum Endenergiebedarf und Primärenergiebedarf, die in Kilowattstunden Heizenergie pro Quadratmeter im Jahr angegeben werden:

gibt die Energie an, die jährlich pro Quadratmeter für Heizung und Warmwasser benötigt wird. Der Primärenergiewert spiegelt die Effizienz und Klimafreundlichkeit des verwendeten Energieträgers wider. Je niedriger der Wert, desto umweltfreundlicher die Energiequelle.

Beide Werte sind sowohl im Bedarfsausweis als auch im Verbrauchsausweis angegeben, werden aber auf unterschiedliche Weise ermittelt. Da die Berechnung für den Endenergie- und Primärenergieverbrauch im Verbrauchsausweis auf den tatsächlichen Energieverbrauchsdaten basiert, ist dieser bei Selbstnutzung der Immobilie wesentlich sinnvoller. Bei einer Investition ist die Art des Energieausweises weniger ausschlaggebend, allerdings auch nicht zu vernachlässigen.

AMADEUS gibt Tipps: Worauf sollten Käufer und Mieter achten?

Die Energiekernwerte werden auf der ersten Seite übersichtlich in einer Farbskala und Effizienzklassen dargestellt. Die Energieeffizienzklasse reicht von A+ (sehr effizient) bis H (sehr ineffizient), wobei Grün für energiesparende Immobilien und Rot für solche mit hohem Energieverbrauch steht. Diese Darstellung ermöglicht bereits eine schnelle Orientierung über den energetischen Zustand des Gebäudes. Darüber hinaus sollten Käufer und Mieter die weiteren Seiten im Energieausweis genau durchlesen und folgende Punkte beachten:

Ein Energieausweis ist 10 Jahre gültig, das heißt ein vorgelegter Ausweis sollte aktuell sein.

Beim Verbrauchsausweis empfiehlt es sich, zusätzlich die tatsächlichen Verbrauchsabrechnungen der letzten Jahre einzusehen, um Aufschluss über die realistischen Verbrauchswerte zu erhalten.

Ein Blick auf die Empfehlungen zur Verbesserung der Energieeffizienz, wie etwa den Austausch von Fenstern oder die Dämmung von Dächern und Wänden, hilft dabei, mögliche zukünftige Investitionen und Modernisierungsmaßnahmen abzuschätzen.

Das Lesen des vier- bis fünfseitigen Dokuments kann ohne technisches Hintergrundwissen sehr schwierig sein. Daher empfiehlt es sich, diesen gemeinsam mit einem Experten durchzugehen. Die AMADEUS Group verfügt über umfassende Fachkenntnisse und langjährige Erfahrung im Bereich der Immobilienbewertung. Als Full-Service-Dienstleister bietet sie auch in puncto Energieausweis Unterstützung an und erläutert die einzelnen Punkte. So erhalten Interessenten einen guten Überblick über den Energieverbrauch ihrer Wunschimmobilie. https://www.amadeus-group.de/

Über die AMADEUS Group

Die AMADEUS Group ist als Projektplaner, Bauträger und Vermieter ein All-in-One-Partner in der Immobilienbranche. Mit über 30 Jahren Erfahrung im Rhein-Main-Gebiet prägt das privat geführte Unternehmen die Wohnungsbaubranche und den Immobiliensektor. Die AMADEUS Group betreut, verwaltet und vermietet bereits über 9.000 Eigentumswohnungen und setzt auf stetiges Wachstum und Diversifizierung, um weiterhin innovative Lösungen für ihre Kunden anzubieten.

