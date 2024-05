Mainz. Wasserfälle sind spektakuläre Naturschauspiele und wertvoller Lebensraum für seltene Tiere, Flussdeltas atemberaubende Zwischenwelten aus Land und Wasser. Meeresbiologe und “Terra X“-Moderator Uli Kunz erforscht in zwei neuen Folgen von “Terra X: Faszination Wasser“ beide Naturphänomene – und hangelt sich dabei sogar an der Slackline über die Viktoriafälle. Beide Filme sind ab Mittwoch, 29. Mai 2024, zehn Jahre lang in der ZDFmediathek verfügbar. Im ZDF sind sie an den Sonntagen, 2. und 9. Juni 2024, 19.30 Uhr, zu sehen.

Kreisrunder Regenbogen inmitten der Viktoriafälle

An der Grenze von Simbabwe und Sambia stürzt der Sambesi in eine schmale Schlucht und bildet dabei den breitesten Wasservorhang der Welt: die gewaltigen Viktoriafälle. Uli Kunz will wissen, wie der permanente Sprühregen einen artenreichen Regenwald entstehen ließ, und wagt ein riskantes Abenteuer: Per Slackline traut er sich über die tosenden Viktoriafälle. "Ich bin sehr gerne unter Wasser unterwegs. In großer Höhe halte ich mich selten auf", sagt der Meeresbiologe. "Für diese Folge sollte ich aber in 100 Metern Höhe auf einer zwei Zentimeter breiten Highline über den Viktoriafällen stehen – um einen kreisrunden Regenbogen zu sehen!". Wasserfälle sind nicht nur faszinierende Naturschauspiele, sondern auch wichtige Energielieferanten, Besuchermagnete und Einkommensquellen. Eines der bekanntesten Beispiele sind die Niagara-Fälle in Nordamerika. Zu sehen in "Faszination Wasser: Wasserfälle" am Sonntag, 2. Juni 2024, 19.30 Uhr.

Zuhause im Flussdelta: tierische Spezialisten

Deltas sind das "Finale" eines Flusses, bevor er – in der Regel – in einen Ozean mündet. Seine Geschwindigkeit nimmt ab, der Strom spaltet sich auf in ein riesiges Netz von Wasserstraßen. Nährstoffreiche Sedimente lagern sich ab, Inseln wachsen und schützen das Land vor dem Meer. So entstehen – vom Amazonasdelta über die Wasserwelt Tasmaniens bis zum Kalahari-Becken in Botswana – Lebensräume für unzählige Tier- und Pflanzenarten. Doch weil sich Süß- und Salzwasser in den meisten Deltas immer wieder neu mischen, können dort nur Spezialisten überleben. Sie profitieren zwar vom Reichtum an Nahrung, müssen aber mit ständig schwankenden Salzgehalten zurechtkommen. Wie schaffen es Tiere und Pflanzen, sowohl im Süß- als auch im Salzwasser zu existieren? Und welche Rolle spielen Flussdeltas für den Menschen? Das will ZDF-Moderator Uli Kunz am Sonntag, 9. Juni 2024, 19.30 Uhr, in "Faszination Wasser: Flussdeltas" herausfinden.

Für "Terra X: Faszination Wasser" sind Untertitel verfügbar.

