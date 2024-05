Düsseldorf. Auf dem zweiten Disrupting Mobility Summit am 16.

Auf dem zweiten Disrupting Mobility Summit am 16. Mai 2024 in Berlin wurde die Gründung des Zentrums für Integrierte Mobilität für die Ruhrregion durch den Initiativkreis Ruhr bekannt gegeben. Das Zentrum wird als gemeinnützige Gesellschaft ins Leben gerufen mit dem Zweck, die Mobilität von Personen und Gütern in der Region weiterzuentwickeln. Gleichzeitig soll sichergestellt werden, dass die Ruhrregion in diesem Feld künftig eine der führenden Regionen der Welt bleibt und ihre Ressourcen sowie ihre unternehmerischen und wissenschaftlichen Fähigkeiten dazu bestmöglich nutzt.

Ziel des Zentrums für Integrierte Mobilität ist es zunächst die Mobilitätsnachfrage sowie Angebotslücken transparent zu machen und einen dauerhaften, kontinuierlich aktualisierten Datenpool für Forschungszwecke zu schaffen. Darauf aufbauend sollen Konzepte entwickelt werden, wie die knappen öffentlichen Mittel sinnvoll eingesetzt und privates Kapital für eine ökologische und leistungsfähige Infrastruktur aktivieren werden können. Hierzu bringt das Zentrum die politischen Akteure, wissenschaftliche Institute der Region, kleine und große Unternehmen sowie Startups und andere Initiativen zusammen.

Der Initiativkreis Ruhr wurde 1989 mit dem Ziel gegründet, dem Engagement führender Unternehmen und ihrer Stiftungen für die wirtschaftliche, kulturelle und soziale Entwicklung der Region eine Plattform zu geben. Die Aktivitäten dieses Wirtschaftsbündnisses, zu denen u. a. das Klavierfestival Ruhr, die Urbane Zukunft Ruhr, die Talentmetropole Ruhr oder die InnovationCity Ruhr gehören, bringen Unternehmen, Politik und Gesellschaft zusammen und treiben Initiativen für die Bürgerinnen und Bürger der Region voran.

Kearney, ein global führendes Beratungsunternehmen u. a. im Bereich Mobilität, zählt gemeinsam mit Unternehmen wie Transdev, Hochtief, Materna, Rhenus, Duisport und Remondis zur Kerngruppe der Mitglieder des Initiativkreises Ruhr. Das Kearney Center for Advanced Mobility unterstützt Unternehmen, Regierungen und gemeinnützige Organisationen bei der Umsetzung innovativer Mobilitätslösungen. Kearney hilft seinen Klienten dabei, die Art und Weise, wie sich Menschen fortbewegen, zu verändern: Zugänglicher, nachhaltiger und effizienter. Weitere Informationen: https://www.kearney.com/service/center-for-advanced-mobility.

