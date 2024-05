München. Kein deutscher Klub dabei, aber immerhin ist Berlin ab Freitag Austragungsort für den wichtigsten Basketball-Klub-Titel in Europa: Real Madrid muss seinen Titel des EuroLeague Champions gegen Panathinaikos Athen, Fenerbahce Istanbul und Olympiakos Piräus verteidigen. MagentaSport zeigt alle 4 Partien zum Saisonabschluss der Basketball-Königsklasse live und kostenlos. Eine Neu-Auflage des letztjährigen Final-Krimis zwischen Real und Piräus wird es am Sonntag (ab 19.30 Uhr live) nicht geben: die beiden Top-Klubs treffen schon am Freitag (ab 20.45 Uhr live) aufeinander. Experte Per Günther und Benni Zander, beide beim Gipfeltreffen der 4 besten Klubs Europas in Berlin, haben im neuen Podcast “Abteilung Weltmeister“ neben der Analyse der Favoriten (“eindeutig Real Madrid“) auch die Nachfolge des scheidenden Bundestrainers Gordon Herbert nach Olympia diskutiert. Herbert ist immerhin Weltmeister-Trainer. “Es wird auch eher eine Ausnahme sein, dass es so passt. Was das Ego-Management oder Spieler-Management angeht. Wie bei den Wagner-Brüdern oder bei Dennis. Dieses ganze Gemisch zu orchestrieren, ist keine einfache Aufgabe“, so Günther über die Nachfolgersuche: “Deshalb habe ich natürlich Bauchschmerzen bei dem neuen Trainer, dass es nochmals so nahtlos funktioniert. Das kann ich mir kaum vorstellen.“

Nachfolgend die wichtigsten Aussagen aus dem aktuellen XXL-Podcast "Abteilung Weltmeister". Am Freitag beginnt das Final Four ab 17.30 Uhr mit Athen gegen Fenerbahce Istanbul und anschließend geht´s mit Real Madrid gegen Piräus weiter. Das Finale um Europas Basketball-Krone wird am Sonntag ab 19.30 Uhr gezeigt. Alle Spiele des Final Four aus Berlin werden live und kostenlos bei MagentaSport gezeigt. Die TOP 10 der letzten EuroLeague-Saison gibt´s hier: https://cloud.thinxpool.de/s/ZiwSL3Efy9PtdBP

Die neue Folge von "Abteilung Weltmeister" zu den FINAL FOUR in der EuroLeague und der Hebert-Nachfolge

Es gibt für Per Günther einen klaren Favoriten: Real Madrid, am Freitag in der Neu-Auflage des letztjährigen Endspiels schon im Halbfinale.

Für Piräus sei Thomas Walkup "der entscheidende Faktor. Real zwingt ihn dazu, ein Scorer zu sein. Walkup muss Abschlüsse suchen und muss sie treffen, sonst findet keine Offensive statt." Piräus brauche "Spielkontrolle" und: "du darfst nicht den Ball verlieren, du darfst dir keine Turnover leisten. Das heißt, der Fokus wird auf Walkup sein: wie er die Balance findet." Real habe nur "einige wenige Schwachstellen: das defensive Rebounding."

Top beim Titelverteidiger Real: "Diese brutale Defense mit Tavares."

Per Günther zur Nachfolgersuche: "Bauchschmerzen, dass es nochmals so funktioniert"

Der DBB hat zuletzt verlautet, dass er sich mit der Nachfolge von Bundestrainer Gordon Herbert Zeit lassen wolle. Die Trennung erfolgt nach Olympia. Per Günther hofft in der "Abteilung Weltmeister" für Herbert und die Olympia-Teilnahme "Das wird ein gebührender Abschied."

Dass Herbert als Erfolgstrainer eine neue Aufgabe suche, kann der MagentaSport-Experte verstehen: "Gordie will wieder intensiver ins Coaching-Geschäft einsteigen. Und sich seine Erfolge, verdientermaßen bezahlen zu lassen. Die Möglichkeit hat er natürlich mit einem Verein."

Günther sieht den Deutschen Basketball Bund vor einer heiklen Aufgabe bei der Nachfolger-Suche: "Ich habe jetzt nicht irgendeinen Namen im Kopf. Es wird auch eher eine Ausnahme sein, dass es so passt. Was das Ego-Management oder Spieler-Management angeht, wie bei den Wagner-Brüdern oder bei Dennis. Dieses ganze Gemisch zu orchestrieren, ist keine einfache Aufgabe. Deshalb habe ich natürlich Bauchschmerzen bei dem neuen Trainer, dass es nochmals so nahtlos funktioniert. Das kann ich mir kaum vorstellen."

Der Link zur neuen Folge "Abteilung Weltmeister" als Podcast: https://abteilungbasketball.podigee.io/#latest-episode-player

Basketball live bei MagentaSport

EuroLeague - Final Four - live und kostenlos

Freitag, 23. Mai 2024

ab 17.30 Uhr: Panathinaikos Athen - Fenerbahce Istanbul

20.45 Uhr:Real Madrid - Olympiakos Piräus

Sonntag, 25. Mai 2024

ab 16.45 Uhr: Spiel um Platz 3

ab 19.30 Uhr: FINALE

