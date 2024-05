Berlin. Den Vertrag über eine Lebens- oder Rentenversicherungen liest fast kein Verbraucher ganz durch.

Den Vertrag über eine Lebens- oder Rentenversicherungen liest fast kein Verbraucher ganz durch. Und wenn er ihn liest, versteht er fast nie, was der Vertrag genau regelt. Schlimmer noch: Nicht alles, was zum vollen Verständnis nötig ist, steht überhaupt im Vertrag. Denn einiges ist in Gesetzen geregelt, die für alle Versicherungen und alle Verträge gelten und muss deshalb nicht im Vertrag geschrieben stehen. Das Verbraucherportal Vertragshilfe24.de schließt diese Informationslücke.

Beinahe 80 Millionen Verbraucher benötigen mehr Wissen. Vertragshilfe24.de hilft.

Millionen Deutsche haben in den vergangenen Jahrzehnten Verträge über Lebens- und Rentenversicherungen abgeschlossen. Resultat: Es gibt fast so viele Verträge wie Bundesbürger. In jedem Haushalt liegen also durchschnittlich mehrere dieser Policen. Verbraucherschützer wie der Bund der Versicherten und die Verbraucherzentralen warnen zwar seit vielen Jahren vor den Produkten, aber in jedem Jahr kommen noch über vier Millionen neue Verträge dazu, immerhin mit abnehmender Tendenz. Vertragshilfe24.de stellt sich als Informationsportal an die Seite der Verbraucherschützer.

Axel Kleinlein und Sven Enger unterstützen Vertragshilfe24.

Als einzigartige Informationsplattform im deutschsprachigen Raum bietet Vertragshilfe24.de Expertinnen und Experten die Gelegenheit, ihr Wissen mit den betroffenen Verbraucherinnen und Verbrauchern zu teilen. Axel Kleinlein, der ehemalige Vorstandssprecher des Bundes der Versicherten, informiert mit seiner Expertise. Auch Sven Enger, früher Vorstand einer namhaften Versicherungsgesellschaft teilt sein Wissen als Brancheninsider. Und die Finanzjournalistin Carola Ferstl engagiert sich auf Youtube für die Aufklärung der Versicherten.

Das Besondere dabei: Vertragshilfe24.de gewinnt durch diese Aufklärungsarbeit keine Kunden. Die Website bietet keinerlei Anlagenberatung und gibt auch keine Empfehlungen zu möglichen Geldanlagen ab. Die einzige Aufgabe der Plattform ist die Bereitstellung des kostenlosen Informationsangebots. Sollten Verbraucherinnen und Verbraucher weitergehende Fragen haben, leitet die Vertragshilfe24 diese direkt an geeignete Spezialisten zur Beantwortung weiter.

Die Aufklärungsarbeit von Vertragshilfe24 hat gerade erst begonnen.

Gemeinsamer Tenor aller Fachleute, die auf Vertragshilfe24.de Beiträge veröffentlichen: Die Menschen müssen erfahren, dass ihre Entscheidung für eine private Lebens- oder Rentenversicherung schwerwiegende Konsequenzen haben kann. Dies betrifft im Übrigen nicht nur Privatpersonen, sondern auch Unternehmer. Auch in vielen Unternehmen waren Lebensversicherungen in der Vergangenheit Bestandteil beliebter Finanzierungsmodelle.

Aktuell legt Vertragshilfe24 den Fokus auf Informationen über Kapitallebensversicherungen. Doch damit ist die Mission des Verbraucherportals noch längst nicht beendet. In den nächsten Jahren werden weitere Finanzprodukte unter die Lupe genommen, die die Endkunden benachteiligen. Es lohnt sich also, die Website von Vertragshilfe24.de regelmäßig zu besuchen.

