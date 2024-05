Köln. Die erste Klappe ist gefallen! Am Mittwoch fiel in Berlin der Startschuss für die 68 Tage andauernden Dreharbeiten zur neuen Live-Action-Serie “Uferpark - Gute Zeiten, wilde Zeiten“. Im Mittelpunkt der 26 Folgen steht eine Freundesclique und der Kampf um ihren ganz eigenen “Safe Space“: einen verlassenen Skatepark unweit des aus Deutschlands erfolgreichster RTL-Daily “Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ bekannten Kollekiez.

Mitten in Berlin erobern die Teenager Amina, Yunis, Lea, Pepe und Milo einen alten Skatepark für sich. Die Freunde sind eine eingeschworene Clique, die gemeinsam durch dick und dünn geht und mit den Problemen des Erwachsenwerdens zu kämpfen hat: Amina steht zwischen ihrem besten Freund Yunis und dem undurchsichtigen Ben, dessen Crew ständig Stress auf dem Kiez macht. Lea stellt ihre Profikarriere als Skaterin in Frage, Milo will seinen ganz eigenen Weg in der Musik finden, und Pepe stellt ungeahnte Managerqualitäten unter Beweis. Gemeinsam entwickelt die Gruppe den unbedingten Willen, "ihren" Skatepark gegen alle Widerstände zu verteidigen. Und so stehen sie zusammen für ihren Platz in der Gesellschaft, für ein Miteinander und für sich als Gruppe ein.

"Uferpark - Gute Zeiten, wilde Zeiten" ist eine Produktion der UFA Serial Drama für SUPER RTL und RTL+, die sich mit Themen wie der ersten Liebe, Sport oder Musik gezielt an die etwas älteren Kids richtet. Die Ausstrahlung ist ab Herbst bei TOGGO und auf RTL+ geplant. Das Projekt entsteht in Zusammenarbeit verschiedener Divisionen der Bertelsmann Content Alliance.

Für den Cast konnten junge Talente gewonnen werden, die im "Uferpark" ihre ganz eigenen Fähigkeiten unter Beweis stellen können: Sie rappen, sie singen und stürzen sich auf dem Skateboard von den höchsten Rampen.

Die Crew vom Uferpark

Amina (Tanaz Molaei) ist das Mädchen mit Beanie, Käppi oder Kapuze und einer fantastischen Stimme, von der jedoch nicht einmal ihre besten Freunde wissen. Sie muss lernen, ihre wahren Gefühle zu erkennen und sich trauen, sie der Welt zu zeigen. So fühlt sie sich zunächst zu dem verlässlichen Yunis hingezogen. Doch dann bemerkt sie, dass auch Ben etwas ganz Besonderes in ihr auslöst.

Yunis (Victor Bass) ist verlässlich und in der Crew immer eine sichere Bank. Wenn er etwas verspricht, dann hält er es auch! Seine große Leidenschaft ist das Rappen, auch wenn er sich mit dem Texten manchmal schwertut. Yunis ist unsterblich in Amina verliebt - doch er weiß auch, dass er vorsichtig sein muss, denn Amina hat große Angst davor, verletzt zu werden.

Ben (Salimou Thiam) gehört eigentlich einer anderen Clique an. Doch als er Amina an der Graffiti Wall näherkommt, muss er sich entscheiden, ob er sich gegen seine alten Freunde stellt. Auch auf die Gefahr hin, alles zu verlieren, was er bislang hatte...

Lea (Maja Merkord) trägt vielleicht nicht die lässigsten und hipsten Skate-Outfits - doch auf der Rampe ist sie die coolste überhaupt und sehr zufrieden und im Reinen mit sich. Das ändert sich, als sie ins Team für Profi-Skater aufgenommen wird. Ist das wirklich das Richtige für sie?

Pepe (Konrad Neidhardt) sieht sich selbst als den zukünftig größten Manager aller Zeiten. Bei seinen anarchischen bis größenwahnsinnigen Träumen schießt er manchmal übers Ziel hinaus. Doch auch wenn etwas schief geht, hat Pepe immer einen neuen Plan in der Hinterhand.

Milo (Jesse Beyerling) ist der kleinste und schmächtigste der Crew, ein schlauer Kopf und musikalisches Genie. Ginge es nach dem Plan seiner Eltern, würde er schon bald als Starflötist Karriere machen. Doch als Milo unter dem Druck zu zerbrechen droht, stellt er fest, dass fette Beats und coole Tunes eigentlich viel mehr sein Ding sind.

