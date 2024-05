Köln/Frankfurt. Komplett neu entwickelter E-Tourneo Custom von Ford Pro ist ab sofort europaweit bestellbar

Komplett neu entwickelter E-Tourneo Custom von Ford Pro ist ab sofort europaweit bestellbar

Neuer E-Tourneo Custom von Ford Pro erreicht mit überzeugender Leistungsfähigkeit, schickem Design und Premium-Ausstattungsdetails ein neues Niveau

Komplett neu konstruiertes Multifunktions-Fahrzeug mit bis zu acht Sitzplätzen bietet großen Komfort und üppiges Raumangebot für private Käufer und Firmenkunden

Rein elektrischer Antriebsstrang ermöglicht bis zu 302 Kilometer Reichweite und 125-kW-Schnellladen; Tourneo Custom auch als PHEV und mit Allradantrieb für Dieselvarianten

Komfortable Ausstattungsdetails wie flexibles Sitzsystem, elektrisch betriebene Schiebetüren, Lenkrad mit Tischfunktion und B&O Soundsystem

E-Tourneo Custom und Tourneo Custom verfügen dank des Pro Power Onboard-Systems im Innenraum über Stromanschlüsse für externe Elektrogeräte mit bis zu 2,3 kW

Ford Pro setzt mit dem neuen E-Tourneo Custom* neue Maßstäbe im Segment der Großraumlimousinen. Das komplett neu entwickelte Multifunktions-Fahrzeug kombiniert einen hocheffizienten, rein elektrischen Antriebsstrang (1) mit einer Plattform, die gezielt auf maximale Vielseitigkeit und höchsten Komfort konstruiert wurde. Der E-Tourneo Custom spricht Familien ebenso an wie Geschäftskunden, die einen großzügig dimensionierten Reisewagen für bis zu acht Personen suchen. Er steht in zwei verschiedenen Karosserielängen zur Wahl und ist ab sofort europaweit bestellbar. Das neue Modell bietet eine breite Palette hochklassiger Komfortdetails. Dazu zählen die in Längsrichtung verschiebbaren Rücksitze, die berührungslos auf- und zugleitenden Schiebetüren, ein B&O-Audiosystem (2), ein Panorama-Glasdach und die innovative Neigungsverstellung für das Lenkrad.

Das hohe Komfortniveau und die charakteristische Fahrdynamik des neuen E-Tourneo Custom sind konstruktiv verankert. Seine optimierte Fahrwerksarchitektur mit Einzelradaufhängungen garantiert ein Höchstmaß an Stabilität und Fahrkomfort, zu dem auch der nahezu geräuschlose Elektroantrieb maßgeblich beiträgt. Alle Varianten des neuen E-Tourneo Custom sind nahtlos in das umfangreiche und vernetzte Ford Pro-Ökosystem integriert, das vielseitige Funktionen und Services bietet. Dies umfasst zum Beispiel eine neue Heim-Lademöglichkeit für gewerbliche Kunden, verschiedene Management-Tools von Ford Pro Telematics (3) für Flotten unterschiedlicher Größen beziehungsweise die kostenlose FordPass App (4) für einzelne Fahrzeuge. Hinzu kommt das Cloud-basierte FordLiive Einsatzsystem, das die Betriebs- und Einsatzzeiten des Transporters maximieren kann.

"Ganz gleich, ob ein Aktivurlaub mit der Familie ansteht oder ein komfortabler Shuttle-Dienst für Geschäftskunden zum Flughafen gefragt ist: Mit rein elektrischem Antrieb, wegweisender Konnektivität, elegant-modernem Design und luxuriöser Ausstattung empfiehlt sich der neue E-Tourneo Custom als perfekter Partner für jede Aufgabe", erklärt Hans Schep, Geschäftsführer Ford Pro Europa. "Die Tourneo-Familie hat sich schon immer durch großzügiges Raumangebot und hohe Variabilität ausgezeichnet - jetzt erweitern wir die Strahlkraft dieser Modellreihe für eine neue Generation anspruchsvoller Elektrofahrzeug-Kunden, die besondere Leistungsfähigkeit und Komfort erwarten."

Innerhalb der bislang umfangreichsten und vielseitigsten Produktpalette des Tourneo Custom bietet Ford Pro die innovative Großraumlimousine auch in einer ganz neuen Variante mit Plug-in-Hybridantrieb (PHEV)* an. Darüber hinaus stehen Ford EcoBlue-Dieseltriebwerke* auf dem neusten Stand der Technik zur Wahl. Sie lassen sich mit einem neuen, besonders effizienten Automatikgetriebe mit acht Gängen und erstmals auch mit intelligentem Allradantrieb kombinieren.

Überlegene Antriebstechnologie

Das rein elektrische Antriebssystem des neuen E-Tourneo Custom besteht aus einer Batterie mit 64 Kilowattstunden (kWh) nutzbarer Speicherkapazität und einem 160 kW (218 PS) * starken E-Motor. Es überzeugt mit eindrucksvoller Performance, herausragendem Fahrkomfort und einer maximalen Reichweite von bis zu 302 Kilometer (1). Die vollelektrische Großraumlimousine erlaubt auch das "One-Pedal-Driving", das die Effizienz steigert und den Komfort im Stadtverkehr vebessert. Der Fahrer beschleunigt und verzögert das Auto dabei allein über das Fahrpedal.

Das bordeigene 11-kW-Ladegerät mit drei Phasen ermöglicht das vollständige Aufladen der Antriebsbatterie in weniger als acht Stunden (5). An einer Schnellladestation mit 125 kW Gleichstrom vergehen für das Wiederauffüllen des Energiespeichers von zehn auf 80 Prozent nur rund 39 Minuten (5). Eine praktische Ladeoption unterstützt das schnelle Nachladen nützlicher Zusatzenergie bei kurzen Stopps. Unter Laborbedingungen kann das System innerhalb von fünf Minuten die Reichweite um 38 Kilometer erhöhen (5).

Der neue E-Tourneo Custom verfügt über eine maximal zulässige Anhängelast von 2.000 Kilogramm (6). Für den bequemen und sicheren Transport von Personen und Gepäck erlaubt er zudem hohe Zuladungen (7). Das Pro Power Onboard-System des E-Tourneo Custom und des Tourneo Custom PHEV hält zusätzliche Stromanschlüsse im Innenraum bereit. Sie eignen sich für elektrische Kleingeräte ebenso wie zum Beispiel für Campingzubehör.

Viel Platz und viel Komfort - mit flexiblem Sitzsystem und Premium-Features

Die jüngste Generation des Tourneo Custom begeistert ihre Passagiere mit einem signifikant verbesserten Komfort und verbindet dies mit besonderer Benutzerfreundlichkeit. Das stilvoll gestaltete Interieur überzeugt durch hervorragende Verarbeitung und hochwertige Materialqualitäten. Zahlreiche Premium-Features prägen den umfangreich ausgestatteten Innenraum. Unabhängig von der Antriebstechnologie ermöglicht die optimierte Fahrzeugplattform zudem ein souveränes Platzangebot. Sowohl die Standardversion als auch der Tourneo Custom mit verlängertem Radstand treten mit drei Sitzreihen an. Der E-Tourneo Custom bietet Platz für bis zu acht Passagiere, die konventionell angetriebenen Versionen und die PHEV-Variante können bis zu neun Personen befördern.

Auch das neue, besonders flexible Schienensystem für die zweite und dritte Sitzreihe liefert ein anschauliches Beispiel für die weiterentwickelten Interieur-Eigenschaften. Je nachdem, wie viele Passagiere oder welche Menge an Gepäck mitreisen sollen, lassen sich die besonders leichten Sitze vor- und zurückzuschieben oder auch ganz herausnehmen. Die mittlere Reihe wartet mit drei Einzelsitzen auf. Die beiden äußeren verfügen über integrierte Sicherheitsgurte und Befestigungspunkte für ISOFIX-Kindersitze und -Babyschalen.

Zahlreiche neue Ausstattungsoptionen zeichnen den Premium-Charakter des neuen Ford Tourneo Custom aus und unterstreichen den Reisekomfort. Hierzu zählt etwa das großzügig dimensionierte Panorama-Glasdach. Es durchflutet das Interieur mit Licht und lässt es noch geräumiger wirken. Gleichzeitig schützt eine spezielle Infrarotbeschichtung bei intensiver Sonneneinstrahlung vor starker Aufheizung. Die seitlichen Schiebetüren gleiten elektrisch auf und zu. Sie lassen sich auch berührungslos betätigen: Eine Fußbewegung in Nähe des Vorderrads löst einen Sensor aus.

Hinzu kommen viele weitere Highend-Features wie zum Beispiel die elektronische 3-Zonen-Klimaanlage, ein B&O Soundsystem (2) mit 14 Lautsprechern inklusive eines Subwoofers im Heckbereich, ein fortschrittliches Ambiente-Beleuchtungssystem, drahtloses Aufladen (8) für Smartphones und beheizbare Außensitze in der zweiten Reihe.

Tourneo Custom-Kunden können zwischen verschiedenen Ausstattungslinien wählen, darunter auch die Active-Variante mit ihren robusteren Offroad-Karosserieelementen und die besonders aufmerksamkeitsstarke Sport-Version. An der Spitze steht die Titanium X-Ausführung. Sie ist ab Werk so umfangreich ausgerüstet wie kein Tourneo-Modell zuvor - unter anderem mit 19-Zoll-Leichtmetallrädern, LED-Hauptscheinwerfern und Sensico-Kunstleder-Sitzbezügen. Jedes Ausstattungsniveau steht für jede verfügbare Antriebsoption zur Wahl.

Die hochmoderne Grundarchitektur des Tourneo Custom wirkt sich im Innenraum auch durch einen ungewöhnlich niedrigen Fahrzeugboden positiv aus. Im Zusammenspiel mit einer zusätzlichen Trittstufe im Seitenbereich erleichtert er das Ein- und Aussteigen sowie das Beladen. Die Schiebetüren öffnen sich so weit wie nie zuvor in dieser Baureihe. Gleichzeitig beträgt bei vielen Varianten des Tourneo Custom die Außenhöhe weniger als zwei Meter. Damit kann er zahlreiche Parkgaragen und -häuser nutzen, die manchen Konkurrenzmodellen verwehrt bleiben. Hinzu kommen aerodynamische Vorteile, die sich positiv auf die Verbrauchseffizienz und die Fahrdynamik auswirken.

Fahrer und Passagiere profitieren zudem von der in allen Modellvarianten serienmäßigen Hinterachskonstruktion mit Einzelradaufhängung für verbesserte Handling-Eigenschaften und gesteigerten Federungskomfort.

Fortschrittliches Interieur- und Exterieurdesign

Bereits optisch setzt der neue Tourneo Custom ein selbstbewusstes Statement: Sein expressives und skulpturales Karosseriedesign spricht private Käufer ebenso an wie anspruchsvolle Geschäftskunden. Sein markanter Grill und die dynamisch ausgeführten LED-Scheinwerfer verweisen auf den elektrischen Antrieb und unterstreichen den Performance-Anspruch.

Die ebenso ausgefeilte wie funktionale Gestaltung findet im Innenraum ihre Fortsetzung. Der ergonomische, zentral im Armaturenbrett platzierte 13-Zoll-Touchscreen setzt auf das hochmoderne Kommunikations- und Infotainmentsystem Ford SYNC 4 mit Connected Navigation (9). Neben einer speziellen Suchfunktion für Ladestationen hält es auch Informationen zu Wetter, Verkehrslage, der Parkplatzsituation am Zielort und zu eventuellen Gefahrensituationen auf der vorausliegenden Strecke bereit. Im intuitiv bedienbaren, auf den Fahrer ausgerichteten Cockpit lassen sich Smartphones induktiv laden und kabellos über Android Auto oder Apple CarPlay einbinden.

Viele Kunden nutzen ihr Multifunktions-Fahrzeug als rollendes Büro oder mobiles Wohnzimmer. Für sie hat Ford Pro eine gute Nachricht: Auch für den Tourneo Custom gibt es die innovative Lenkradverstellung aus dem E-Transit Custom. Das überaus praktische, in dieser Klasse einzigartige Feature kann als ergonomische Halterung für Smartphones und Laptops oder - sobald horizontal ausgerichtet - auch als Pausen- oder Arbeitstisch dienen. Das Lenkrad ist am unteren Rand abgeflacht. So schafft es mehr Platz für die Knie und Beine, erleichtert aber auch das Ein- und Aussteigen.

Der Beifahrer-Airbag findet im Dachhimmel ein neues Zuhause. Damit macht er den Weg frei für ein neu gestaltetes Instrumentenbrett und ein größer dimensioniertes Handschuhfach, das nun auch Laptops oder Dokumente im DIN A4-Format sicher und verdeckt aufbewahren kann. Spezielle Befestigungselemente nach AMPS-Standard halten elektronische Geräte in Reichweite des Fahrers sicher fest.

Vielseitige Antriebsoptionen für jeden Bedarf

Neben Kurzstreckeneinsätzen nehmen viele Kunden im Segment der Multifunktions-Fahrzeuge gerne auch längere Distanzen unter die Räder. Der neue Tourneo Custom PHEV * kombiniert einen 2,5 Liter großen Vierzylinder-Benziner, der nach dem hocheffizienten Atkinson-Prinzip arbeitet, mit einem E-Motor. Dieser bezieht seine Energie von einer netto 11,8 kWh großen Batterie. Die System-Gesamtleistung beträgt 171 kW (233 PS), die rein elektrische Reichweite bis zu 52 Kilometer (5). Der neue Antriebsstrang ähnelt in großen Teilen dem des Ford Kuga PHEV * - Europas meistverkauftem Plug-in-Hybridmodell der vergangenen drei Jahre (10).

Für die Varianten des Tourneo Custom mit hocheffizientem EcoBlue-Dieselmotor der jüngsten Generation * bietet Ford auch ein hocheffizientes 8-Gang-Automatikgetriebe an, das erstmals mit Allradantrieb zur Wahl steht. Diese Option erweitert die Einsatzmöglichkeiten für Kunden, die umfangreiche Allwettertauglichkeit benötigen oder mit ihrem Fahrzeug über Offroad-Strecken fahren möchten - beispielsweise, um entlegene Campingplätze, Strände oder Wanderparkplätze zu erreichen. Das System verteilt das Drehmoment in Intervallen von 20 Millisekunden über eine elektronisch gesteuerte Kupplung zwischen beiden Achsen.

Darüber hinaus verfügt das neue Multifunktions-Fahrzeug über eine umfassende Palette an hochmodernen Assistenz- und Sicherheitssystemen. Viele davon kommen erstmals in der Ford Custom-Familie zum Einsatz wie zum Beispiel die Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage, der Rückfahr-Notbremsassistent und die Rundumkamera-Funktion. Sie erleichtert das Manövrieren in beengten Parksituationen deutlich.

Umfangreiche Unterstützung von Ford Pro

Mit seinem serienmäßigen 5G-Modem (11) bietet der neue Tourneo Custom einen superschnellen Zugang ins Internet und zu dem benutzerfreundlich-intuitiven Angebot der digitalen Ford Pro-Dienstleistungen. Sie vereinfachen den Betrieb des Fahrzeugs und verbessern die Kosteneffizienz.

Von der neuen, ganzheitlich gedachten Heim-Lademöglichkeit von Ford Pro profitieren insbesondere Kunden mit besonders begrenztem Zeitbudget. Sie umfasst eine professionelle Beratung und Einweisung sowie die Installation und Wartung der Wallbox. Hinzu kommt eine Software-Lösung, die das Planen und Abrechnen von Ladevorgängen erleichtert. Die spezielle Ford Pro Charging-Software kann die Betriebskosten zusätzlich senken: Sie terminiert die Ladevorgänge auf jene Phasen in der Nacht, in denen günstigere Stromtarife gelten.

Geschäftskunden, bei denen unterschiedliche Fahrer jeweils die heimische Wallbox nutzen möchten, ermöglicht die Ford Pro Telematics-Software (3) das bequeme Überprüfen und Verwalten des Energieverbrauchs. So lassen sich zum Beispiel anstehende Rückerstattungen für die Fahrer mithilfe einer festgelegten Quote pro kWh automatisieren. Zu den spezifischen E-Mobilitäts-Features zählt auch das ferngesteuerte Vorkonditionieren, um die Batterie und das Cockpit während des Ladevorgangs zu heizen oder zu kühlen. Dies maximiert die Reichweite. Das System warnt zugleich, falls ein Fahrzeug nicht korrekt mit einer Ladesäule verbunden ist, obwohl es eigentlich neue Energie nachfüllen sollte. Dies beugt unerfreulichen Überraschungen beim nächsten Restart vor.

Unabhängig von der Antriebsart ihres Tourneo Custom können private und gewerbliche Kunden die vernetzten Dienstleistungen des FORDLiive Einsatz-Systems von Ford Pro in Anspruch nehmen. Es verlängert die Einsatzdauer und reduziert überflüssige Standzeiten. Im vergangenen Jahr hat es europaweit bereits 700.000 Fahrzeug-Ausfalltage erübrigt. Der kostenlose Dienst überwacht den Wartungszustand des Fahrzeugs permanent und in Echtzeit. Durch proaktive Zustandsmeldungen, beschleunigte Ersatzteillieferung sowie die digitale Unterstützung durch speziell geschulte FORDLiive-Berater und Techniker vor Ort hilft die Technologie, Pannen zu vermeiden und Reparaturzeiten zu verkürzen.

Die Software von mehr als 30 einzelnen Fahrzeugmodulen des E-Transit Custom lässt sich drahtlos "over-the-air" updaten. Dies kann die Fahrzeug-Performance verbessern, Qualitätssteigerungen ermöglichen, bestehende Funktionen erweitern oder gänzlich neue Features und Fähigkeiten aufspielen.

Allen Besitzern eines Tourneo Custom stehen die Vorteile eines Abonnements von Connected Navigation und Ford Pro Telematics (3) kostenlos für zwölf Monate zur Verfügung. Darüber hinaus bietet Ford Pro allen Käufern eines E-Tourneo Custom ein Jahr lang kostenlosen Zugang zu öffentlichen Ladestationen.

* E-Tourneo Custom: Energieverbrauch (kombiniert): 41,4 - 24,7 kWh/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 0 g/km; CO2-Klasse: A; Elektrische Reichweite: 204 - 306 km

* Tourneo Custom PHEV: Energieverbrauch (gewichtet, kombiniert): 26,2 - 19,9 kWh/100km plus 2,9 - 1,7 l/100km; CO2-Emissionen (gewichtet, kombiniert): 65 - 39 g/km; CO2-Klasse: B; Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie (kombiniert): 9,2 - 7,4 l/100km; CO2-Klasse bei entladener Batterie: G - F; Elektrische Reichweite: 40 - 51 km

* Tourneo Custom EcoBlue: Energieverbrauch (kombiniert): 11,3 - 7,3 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 296 - 192 g/km; CO2-Klasse: G

* Ford Kuga PHEV: Energieverbrauch (gewichtet, kombiniert): 17,5 - 16,2 kWh/100km plus 1,2 - 0,9 l/100km; CO2-Emissionen (gewichtet, kombiniert)1: 28 - 20 g/km; CO2-Klasse: B; Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie (kombiniert): 6,1 - 5,2 l/100km; CO2-Klasse bei entladener Batterie: E - D; Elektrische Reichweite: 60 - 69 km

Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (§ 2 Nrn. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV in der jeweils geltenden Fassung) ermittelt.

Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP), einem neuen, realistischeren Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen, typgenehmigt. Seit dem 1. September 2018 hat das WLTP den "Neuen Europäischen Fahrzyklus" (NEFZ), das bisherige Prüfverfahren, ersetzt. Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2-Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen.

Die angegebenen Werte dieses Fahrzeugtyps wurden bereits anhand des neuen WLTP-Testzyklus ermittelt und zu Vergleichszwecken zurückgerechnet. Bitte beachten Sie, dass für CO2-Ausstoß-basierte Steuern oder Abgaben seit dem 1.September 2018 die nach WLTP ermittelten Werte als Berechnungsgrundlage herangezogen werden. Daher können für die Bemessung solcher Steuern und Abgaben andere Werte als die hier angegebenen gelten.

Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.

Hinweis nach Richtlinie 1999/94/EG: Der Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. CO2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei http://www.dat.de/ unentgeltlich erhältlich ist. Für weitere Informationen siehe Pkw-EnVKV-Verordnung.

1) E-Tourneo Custom bietet bis zu 302 Kilometer Reichweite bei vollständig geladener Antriebsbatterie. Die angestrebte Reichweite basiert auf herstellergeprüften Werten und Berechnungen nach dem WLTP-Fahrzyklus. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Die tatsächliche Reichweite variiert je nach Bedingungen wie äußeren Einflüssen, Fahrverhalten, Fahrzeugwartung, Alter und Gesundheitszustand der Lithium-Ionen-Batterie.

2) BANG & OLUFSEN und B&O sind eingetragene Warenzeichen der Bang & Olufsen Group. Lizensiert von Harman Becker Automotive Systems Manufacturing Kft.

3) Ford Pro Telematics steht für ein Jahr ab dem Beginn der Garantiezeit kostenlos zur Verfügung und ist danach auf Abonnement-Basis erhältlich - vorbehaltlich der Zustimmung zu den Ford Smart Mobility-Bedingungen. Ford Pro Telematics ist mehrmarkenfähig und bietet zusätzlich zum Fahrzeugzustand eine umfassende Reihe von Funktionen, einschließlich Standortermittlung und Navigations-Kartenmaterial, Analyse-Möglichkeit des Fahrverhaltens und des Kraftstoff-/Energieverbrauchs. Hinzu kommt eine Begleit-App für Fahrer, um mit Flotten-Managern zu kommunizieren. Flottenkunden können sich an das Ford Pro Software-Center unter softwaresolutions@fordpro.com wenden, um Informationen über diese Ford Telematics-Produkte zu erhalten. Die Verfügbarkeit der Daten hängt von der Netzverbindung und dem Zugang zu den Fahrzeugdaten ab.

4) Die Apps FordPass und FordPass Pro sind mit ausgewählten Smartphone-Plattformen kompatibel und per Download erhältlich. Dabei können kostenpflichtige Nachrichten- und Datentarife anfallen.

5) Die tatsächlichen Ladezeiten und Ladegeschwindigkeiten sowie Reichweiten hängen von der Art der verwendeten Heim- oder öffentlichen Ladestation sowie von anderen Faktoren ab. Hierzu zählen Wetter, Umgebungstemperatur, Fahrverhalten, Fahrprofil, Fahrzeugzustand, Alter sowie Zustand und Temperatur der Lithium-Ionen-Batterie.

6) Die zulässigen Anhängelasten können je nach Beladung, Fahrzeugkonfiguration, Ausstattungsniveau und Anzahl der Passagiere variieren.

7) Fracht- und Ladekapazitäten werden durch das Fahrzeug-Gesamtgewicht und die Achslastverteilung begrenzt. Die maximale Nutzlast variiert und hängt - je nach Ausstattung und Fahrzeugkonfiguration - vom Leergewicht ab. Ein Etikett am Türrahmen weist auf die Tragfähigkeit des bestimmten Modells hin.

8) Induktives Laden nach dem Qi-Standard funktioniert nur mit kompatiblen Smartphones.

9) Für die Navigationsdienste sind Ford SYNC 4 oder neuer, Aktivierung über die FordPass-App (gemäß FordPass-Bedingungen), Aktivierung und ein Connected Navigation-Serviceplan erforderlich. Berechtigte Fahrzeuge erhalten eine kostenlose 12-monatige Testversion der Navigationsdienste, die am Tag des Beginns der Neuwagengarantie beginnt. Nach Ablauf ist zur Weiternutzung ein Kauf erforderlich. Vernetzte Dienste und Funktionen hängen von der Verfügbarkeit kompatibler Netze ab. Sich weiterentwickelnde Technologien/ Mobilfunknetze/ Fahrzeugkapazitäten können die Funktionalität einschränken und den Betrieb der verbundenen Funktionen verhindern.

10) Verkaufsdaten bereitgestellt von JATO Dynamics und IHS Markit

11) Verbundene Dienste und Funktionen hängen von der Netzverfügbarkeit und dem kompatiblen Tarif ab. 5G steht nicht überall zur Verfügung. Sich entwickelnde Technologien, Mobilfunknetze oder Fahrzeugkapazitäten können die Funktionalität einschränken und den Betrieb der verbundenen Funktionen verhindern. Der Connected Service schließt den Wi-Fi-Hotspot aus. Verfügbarer Wi-Fi-Hotspot erfordert ein separates Abonnement.

