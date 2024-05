Mainz. 17 Tage nach dem Ende der Olympischen Sommerspiele in Paris starten dort die Paralympics. Das ZDF hat am Mittwoch, 28.

17 Tage nach dem Ende der Olympischen Sommerspiele in Paris starten dort die Paralympics. Das ZDF hat am Mittwoch, 28. August 2024, die Eröffnungsfeier der Sommer-Paralympics im Programm – und dann eine neue Expertin im Einsatz: Denise Schindler wird an der Seite von Moderator Florian Zschiedrich die "sportstudio live"-Übertragungen von den Paralympics präsentieren. Dies im Wechsel mit ZDF-Moderatorin Katja Streso und dem langjährigen ZDF-Paralympics-Experten Matthias Berg.

"Wir freuen uns, mit Denise Schindler eine junge, erfolgreiche, ehemalige Para-Athletin im ZDF-Team begrüßen zu dürfen", sagt ZDF-Sportchef und ZDF-Paralympics-Teamchef Yorck Polus. "Mit ihren WM- und Paralympics-Erfolgen in jüngster Vergangenheit, trägt sie das Sportlerinnenblut noch regelrecht in sich. Sie wird auf fachkundige, unterhaltsame und emotionale Weise durch die Sendungen führen – und gewiss mit vielen Anmerkungen aus Athletinnen-Sicht."

"Ich freue mich riesig, für das ZDF in Paris dabei zu sein", sagt Denise Schindler. "Als Expertin geht es mir auch darum, den tollen Para-Sportlern in Deutschland die Bühne zu geben, die sie verdient haben, und ihre Geschichten zu erzählen, die hinter ihren Leistungen stehen."

Denise Schindler (38) war seit 2010 über 13 Jahre lang als Radsportlerin mit Prothese aktiv, wurde Weltmeisterin, vierfache paralympische Medaillengewinnerin und Behindertensportlerin des Jahres. Mit ihrer Bestzeit in der Einerverfolgung gewann sie bei den Sommer-Paralympics 2020 in Tokio, die im Jahr 2021 ausgetragen wurden, eine Bronzemedaille, die sich für sie wie Gold anfühlte und ihr mit Blick auf das nun erfolgte Karriereende als Leistungssportlerin besonders in Erinnerung bleibt.

Im "ZDF-Mittagsmagazin" am Mittwoch, 22. Mai 2024, wurde die neue ZDF-Paralympics-Expertin vorgestellt. Am Mittwoch, 29. Mai 2024, ist Denise Schindler mit Florian Zschiedrich und Henrik Diekert, Autor mehrerer ZDF-Langzeitbegleitungen paralympischer Sportler, Gesprächsgast auf der "re:publica" in Berlin. – in der Podiumsdiskussion geht es um die Entwicklung der Paralympics in den zurückliegenden Jahrzehnten und ihren Stellenwert heute. Das ZDF wird von den Sommer-Paralympics 2024 mehr als 30 Stunden übertragen, hinzu kommen rund 75 Stunden in Livestreams auf sportstudio.de und in der ZDFmediathek.

