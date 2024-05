Düsseldorf. Xiaomi freut sich, die globale Partnerschaft mit der 2024er-Ausgabe von “Red Bull Can You Make It?“ anzukündigen, die gestern begonnen hat und am 28.

Xiaomi freut sich, die globale Partnerschaft mit der 2024er-Ausgabe von "Red Bull Can You Make It?" anzukündigen, die gestern begonnen hat und am 28. Mai in Berlin ihren Höhepunkt findet. Sie bringt Abenteuerlustige aus der ganzen Welt zusammen, die in einem aufregenden Rennen quer durch Europa ihr Können beweisen.

"Red Bull Can You Make It?" stellt Teams von Abenteurern in einem einzigartigen Wettbewerb zusammen. Mit Nichts außer Red Bull-Dosen, die als Währung für Nahrung, Unterkunft und Transport dienen, und einem Smartphone der Redmi Note 13 Serie, versuchen sie von Kopenhagen bis nach Berlin zu navigieren. Während der Reise werden die Teilnehmer ihre Erfahrungen dokumentieren und die fortschrittlichen Fähigkeiten der Redmi Note 13 Serie nutzen, um eine Reihe von Herausforderungen zu meistern.

Die Kampagne umfasst vier Xiaomi WildCard Teams, die jeweils aus drei Content Creatorn aus verschiedenen Regionen bestehen:

Westeuropa | "Endurance All Stars": Rick Azas, Alfonso Santaella, brazocrew aus Deutschland, Spanien und Italien

CEE & Nordics | "The Pro-Photographer": Ivan Magla, Iustin Petrescu, Daniel Rykr aus Kroatien, Rumänien, Tschechien

Naher Osten | "The Iconics": Fatih Yasin, Bilal Hanci, Atakan Özyurt aus der Türkei

Afrika | "The Hyper Chargers": Christine Nagy Adel Sadek, Andrew Wadid, Craig Graham Howes aus Ägypten und Südafrika

Diese Teams heben die Vorteile der Redmi Note 13 Serie hervor, indem sie die beeindruckende 200MP Kamera nutzen, um hervorragende Inhalte zu erschaffen. Darüber hinaus werden die 120W HyperCharge-Funktion und die IP68-Zertifizierung sinnvoll eingesetzt, um verschiedene Herausforderungen während des Rennens zu meistern.

"Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit 'Red Bull Can You Make It?' an diesem außergewöhnlichen Event teilzunehmen", sagt Daniel Desjarlais, Director of Communications bei Xiaomi International. "'Red Bull Can You Make It?' verkörpert den Geist des Abenteuers, der Widerstandsfähigkeit und der Innovation. Das deckt sich mit Xiaomis Werten, junge Menschen weltweit zu inspirieren und zu fördern. Wir können es kaum erwarten, zu sehen, wie die Teams unsere Smartphones der Redmi Note 13 Serie nutzen, um Herausforderungen zu meistern und ihre unglaublichen Geschichten zu erzählen."

Weitere Informationen finden sich auf der offiziellen Website und den Social Media Kanälen von Xiaomi.

