Unterföhring. Unterföhring, 22. Mai 2024 -Sky Deutschland zieht eine überaus positive Saisonbilanz: die durchschnittliche Gesamtreichweite der Bundesliga und 2.

4 Prozent mehr Zuschauer pro Spieltag als in der Vorsaison und 0,5 Prozent mehr als in der bisherigen Rekordsaison 2021/22 bedeuten die bislang höchste durchschnittliche Gesamtreichweite

2,75 Millionen Zuschauer sahen 2023/24 im Schnitt den Bundesliga-Samstag, 1,91 Millionen den Zweitliga-Spieltag bei Sky Sport live

Rekordsaison für die 2. Bundesliga: Reichweitenplus von 25 Prozent gegenüber der Vorsaison und 5 Prozent gegenüber der bisherigen Rekordsaison 2021/22

Unterföhring, 22. Mai 2024 -Sky Deutschland zieht eine überaus positive Saisonbilanz: die durchschnittliche Gesamtreichweite der Bundesliga und 2. Bundesliga pro Spieltag lag 2023/24 um 0,5 Prozent über der bisherigen Bestmarke aus der Spielzeit 2021/22. Gegenüber der Vorsaison betrug die Steigerung sogar 4 Prozent, obwohl sowohl das Titelrennen in der Bundesliga als auch der Aufstiegskampf in der 2. Bundesliga bereits vorzeitig entschieden waren.

Im Schnitt verfolgten durchschnittlich knapp 4,7 Millionen Zuschauer die Übertragungen des Bundesliga-Samstags (inkl. Dienstag/Mittwoch am 16. Spieltag) und der 2. Bundesliga bei Sky Sport* - eine neue Bestmarke. Der große Wachstumstreiber bei den Live-Übertragungen war dabei die 2. Bundesliga. 1,91 Millionen Zuschauer sahen durchschnittlich die Spiele in dieser Saison und damit 25 Prozent mehr als in der Vorsaison. Der bisherige Rekordwert aus der Saison 2021/22 wurde um 5 Prozent übertroffen.

Alexander Rösner, Chefredakteur Sky Sport: "Wir sind mit der zurückliegenden Saison 2023/24 hochzufrieden. In der Gesamtheit aus Bundesliga und 2. Bundesliga konnten wir unsere bisherige Bestmarke nochmal knapp übertreffen, was auch Beleg für die großartige Arbeit unseres gesamten Teams ist. In Anbetracht des enormen Interesses an den Live-Übertragungen von Sky Sport und der aufkommenden Euphorie rund um die anstehende Heim-EM blicken wir bereits jetzt voller Vorfreude auf die Saison 2024/25."

Den Bundesliga-Samstag (inkl. Dienstag/Mittwoch am 16. Spieltag) bei Sky Sport sahen diese Saison durchschnittlich 2,75 Millionen Zuschauer. Die reichweitenstärkste Live-Übertragung der Saison lieferte einmal mehr der Klassiker zwischen Borussia Dortmund und Bayern München, der in der Hinrunde 2,5 Millionen Zuschauer erreichte. Die 2,4 Millionen Zuschauer, die im Februar dieses Jahres das Spitzenspiel zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Bayern verfolgten, bedeuteten die höchste jemals bei Sky Sport gemessene Reichweite für ein Fußballspiel, in dem nicht Bayern München und Borussia Dortmund aufeinandertreffen.

In der 2. Bundesliga war der Freitagabend des 32. Spieltags (inkl. HSV gegen FC St. Pauli) mit 1,06 Millionen Zuschauern die reichweitenstärkste Anstoßzeit außerhalb eines 34. Spieltags und frei empfangbarer Übertragungen in der bisherigen Geschichte von Sky Sport.

* Durchschnittliche aggregierte Sehbeteiligung aller Kickoffs auf Sky Sport

* Quelle: AGF Videoforschung (Z 3+) in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.4; linear; Omniture + OTT (Sky Go + WOW) internal measurement

Pressekontakt: Thomas Kuhnert External Communications / Sports Tel. +49 (0) 89 9958 6883 thomas.kuhnert@sky.de

Weiteres Material: www.presseportal.de Quelle: Sky Deutschland