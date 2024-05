Wuppertal. Die Cobotic-Systemlösung von Nexaro wurde entwickelt, um die gewerbliche Gebäudereinigung zu revolutionieren.

Die Cobotic-Systemlösung von Nexaro wurde entwickelt, um die gewerbliche Gebäudereinigung zu revolutionieren. Bestehend aus dem autonomen Saugroboter Nexaro NR 1500 und der Steuerungssoftware Nexaro HUB wurden gleich beide Innovationen des Wuppertaler Start-ups ausgezeichnet: Der kürzlich vom TÜV-Süd mit dem GS-Siegel zertifizierte Nexaro NR 1500 gewinnt den renommierten Red Dot Award 2024 in der Kategorie Product Design. Das Nexaro HUB wird mit dem German Innovation Award in der Kategorie: Excellence in Business to Business: Information Technologies | Industry Specific and Service Software ausgezeichnet.

"Wir freuen uns sehr über gleich zwei Awards. Diese Anerkennungen zeigen, dass Nexaro mit seiner hochinnovativen Cobotic-Systemlösung nicht nur eine treibende Kraft in der Reinigungsbranche ist und sich als langfristiger, verlässlicher und starker Partner für Reinigungsunternehmen etablieren kann. Die Auszeichnung des Saugroboters mit dem international anerkannten Red Dot Award bestätigt, dass neben der Funktionalität auch das Design eine wichtige Rolle spielt. Auch über die Auszeichnung mit dem German Innovation Award für unsere innovative Softwarelösung, das Nexaro HUB freuen wir uns sehr. Dies zeigt, welche Bedeutung leichte Bedienbarkeit und größtmögliche Flexibilität durch neue Lösungen in der Branche erlangt." erklärt Dr. Henning Hayn, General Manager von Nexaro. "Unsere Produkte repräsentieren eine ganzheitliche Lösung, die die rentablen Anforderungen der Branche genauso wie Sicherheits- und Qualitätsstandards erfüllt und gleichzeitig eine wertvolle und zuverlässige Unterstützung für Reinigungskräfte darstellt. Dazu gehört auch die optische Einbindung des Roboters in sein Reinigungsumfeld - in dem Fall der erste seiner Art in der Kompaktklasse."

Diese Eigenschaften und Vorteile haben auch die renommierten Jurymitglieder des Red Dot Design Award und des German Innovation Award überzeugt. Der Red Dot Design Award zählt zu den renommiertesten Designwettbewerben weltweit. Er blickt auf eine fast 70-jährige Geschichte zurück: 1955 kam erstmals eine Jury zusammen, um die besten Gestaltungen der damaligen Zeit zu bewerten. Die begehrte Auszeichnung "Red Dot" ist seitdem das international hochgeachtete Siegel für hervorragende Gestaltungsqualität. Auch der German Innovation Award zeichnet Produkte, Technologien und Dienstleistungen aus, die neue, innovative Wege gehen und Lösungen anbieten, die sich durch ihren Mehrwert für Nutzerinnen und Nutzer und die Umwelt hervorheben.

Über Red Dot Design Award

Der renommierte Red Dot Award: Product Design zeichnet jedes Jahr Produkte aus, die mit einer außergewöhnlich hohen Designqualität überzeugen. Grundlage für die Auszeichnung ist die Entscheidung der Red Dot Jury. 2024 ist die Red Dot Jury mit 39 Expertinnen und Experten aus 20 Ländern von vier Kontinenten besetzt. Die Einreichungen kamen aus 60 Ländern. Sie bewerten die Einreichungen auf Basis der vier Grundprinzipien guten Designs: Die Qualität der Funktion, die Qualität der Verführung, die Qualität des Gebrauchs und die Qualität der Verantwortung.

Über German Innovation Award

Der German Innovation Award zeichnet Produkte, Technologien und Dienstleistungen aus, die neue, innovative Wege gehen und Lösungen anbieten, die sich durch ihren Mehrwert für Nutzerinnen und Nutzer und die Umwelt hervorheben. Der German Innovation Award bietet allen, die Innovation voranbringen, die gleichen Chancen und macht ihre Leistungen einem breiten Publikum sichtbar. Die Einreichungen werden von einer Fachjury nach den Kriterien Innovationshöhe, Anwendernutzen und Wirtschaftlichkeit bewertet. Der German Innovation Award wird vom Rat für Formgebung verliehen. Dieser agiert seit 1953 als weltweit führendes Kompetenzzentrum für Kommunikation und Wissenstransfer im Bereich Design, Marke und Innovation.

Der Cobotic-Ansatz

Die ganzheitliche Cobotic-Systemlösung von Nexaro, bestehend aus dem autonomen Saugroboter Nexaro NR 1500 und der dazugehörigen Steuerungs-Software Nexaro HUB steht für die echte Zusammenarbeit von Mensch und modernster, autonomer Roboter-Technologie. Maßgeblich für diesen Ansatz ist die Effizienz- und Qualitätssteigerung bei gleichzeitiger Kostensenkung. Das Reinigungspersonal wird durch den flexiblen Einsatz von Staubsaugrobotern im Arbeitsalltag signifikant entlastet. Das gelingt durch den Wegfall der besonders anstrengenden Boden-Trockenreinigung und der Arbeit in Randzeiten - vor allem nachts. Damit einher geht auch eine Aufwertung des Berufsbildes der Reinigungsfachkraft. Der Nexaro NR 1500 ist der erste kompakte Saugroboter der Welt, der die neuste internationale Sicherheitsnorm IEC 63327 für gewerbliche Reinigungsroboter erfüllt. Dieses wurde kürzlich von der unabhängigen Prüfstelle TÜV Süd geprüft und bestätigt. Zusätzlich wurde der Nexaro NR 1500 befähigt, das renommierte GS-Prüfzeichen des TÜV-SÜD zu tragen.

Über Nexaro

Nexaro ist ein Start-up aus Wuppertal und Teil der Vorwerk Gruppe, die seit 1883 ein Garant für höchste Qualität ist - und heute eine global aktive Gruppe mit 3,2 Mrd. EUR Umsatz sowie 9.127 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in mehr als 60 Ländern (Stand: Geschäftsbericht 2023). Als eigenständiges Unternehmen innerhalb der Vorwerk-Gruppe profitiert Nexaro einerseits vom wechselseitigen Wissens- und Technologietransfer und verfügt andererseits über die notwendigen Freiheiten, um das Geschäftsmodell zu entwickeln und mit dem innovativen Nexaro Cobotic-Ansatz zu einem Impulsgeber der Reinigungsbranche zu werden. Intensive Forschungs- und Entwicklungsarbeit sowie die Zusammenarbeit mit führenden Unternehmen der Branche haben die Entwicklung des autonomen Saugroboters Nexaro NR 1500 und der zugehörigen Softwarelösung Nexaro HUB ermöglicht. Neben dem Fokus auf höchste Qualität liegt ein weiterer Schwerpunkt bei Nexaro auf den Themen Datensicherheit und Nachhaltigkeit.

Pressekontakt: Nexaro GmbH André Hartmann Head of Marketing Tel.: +49 202 564 4831 E-Mail: press@nexaro.com

Weiteres Material: www.presseportal.de Quelle: Nexaro GmbH