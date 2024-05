Unterföhring. 22. Mai 2024. Experiment geglückt! Für “JENKE.

22. Mai 2024. Experiment geglückt! Für "JENKE. Experiment Liebe: Von Dating App bis Sex-Roboter - Wie lieben wir in Zukunft?" begeistert am Dienstagabend auf ProSieben gute 2,9 Millionen Menschen (Netto-Reichweite Z. ab 3 J.). Jenkes Beziehung mit einer KI und sein Besuch im Cyber-Bordell sehen schöne 11 Prozent in der ProSieben-Senderzielgruppe (14-49 J.).

Thilo Mischke holt im Anschluss mit "Uncovered: Inside Yakuza" den besten Wert seit Dezember 2021: Sein Ausflug zur japanischen Mafia erreicht 8,6 Prozent Markanteil in derProSieben-Senderzielgruppe (14-49 J.)

Einmal Jenke ist nicht genug: Am Dienstag, 4. Juni, geht es auf ProSieben weiter mit"JENKE. Report. Jeder gegen jeden - Wie gehen wir eigentlich miteinander um?"

"JENKE. Report. Jeder gegen jeden - Wie gehen wir eigentlich miteinander um?" am Dienstag, 4. Juni, um 20:15 Uhr, auf ProSieben

