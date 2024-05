Bruchsal. IT-Dienstleistungen werden immer gefragter - gleichzeitig steigt die Zahl der Anbieter rasant an.

IT-Dienstleistungen werden immer gefragter - gleichzeitig steigt die Zahl der Anbieter rasant an. So haben es traditionelle Software- und IT-Häuser immer schwerer, aus der Masse hervorzustechen. Mit der MEDIALIFT GmbH haben Maximilian Feldengut und Luca Seitner es sich zur Aufgabe gemacht, diese Unternehmen in den Bereichen Vertrieb, Marketing und Geschäftsprozesse zu unterstützen und sie zukunftssicher aufzustellen. Vor welchen Herausforderungen Software- und IT-Unternehmen derzeit stehen und weshalb ein starker Partner jetzt besonders wichtig ist, verraten die Experten in diesem Artikel.

Während Software- und IT-Dienstleister noch vor einigen Jahren als absolute Mangelware galten, ist das Angebot im Verhältnis zur Nachfrage rasant gestiegen. Immer mehr Technologien und innovative Trends bringen kontinuierlich neue Lösungen auf den Markt, die den Wettbewerbsdruck unter den Anbietern weiter erhöhen. Aufgrund ihrer Branchenkenntnis und der über die Jahre weiterentwickelten Funktionstiefe stehen traditionelle Software- und IT-Häuser bei den Kunden noch immer an erster Stelle - auf dem hart umkämpften Markt wird es für sie jedoch zunehmend zur Herausforderung, ihre Alleinstellungsmerkmale klar zu kommunizieren. Darüber hinaus haben die Kunden in den letzten zwei Jahren eine merkliche Vorsicht und eine starke Zurückhaltung der Kaufbereitschaft hinsichtlich größerer Investitionen entwickelt, die auch die Einführung weiterer IT-Systeme betreffen. "Ohne das richtige Know-how für digitale Vertriebs- und Marketingprozesse werden viele Software- und IT-Unternehmen in der aktuellen Lage ihr Wachstumspotenzial verspielen", warnt Maximilian Feldengut, Geschäftsführer der MEDIALIFT GmbH.

"Es herrscht ein Rennen auf dem Markt: Nur wer sich am besten an die rasanten Marktveränderungen anpassen kann und sein Unternehmen dementsprechend durch aktuelles Wissen, beispielsweise im Vertrieb oder durch effiziente digitale Ansätze, modernisiert, wird als Sieger aus der aktuellen Situation hervorgehen", fügt sein Geschäftspartner Luca Seitner hinzu. Gemeinsam haben sie die MEDIALIFT GmbH gegründet, um Software- und IT-Unternehmen als Spezialdienstleister im Bereich Marketing und Vertrieb zu unterstützen. Im Gegensatz zu einer klassischen Marketingagentur verfügen die Experten über eine tiefe Branchenkenntnis und arbeiten nach einer erprobten Methode, die sie speziell für ihren Kundenkreis entwickelt haben. Mit sorgfältiger Vorbereitung, hochwertigem Content und gezielter Zielgruppenansprache schaffen es Maximilian Feldengut und Luca Seitner, nachhaltige Erfolge für ihre Kunden zu erzielen.

Hochmoderne Konzepte für kontinuierliche Anfragen und größtmögliches Wachstum

"Der Bedarf an digitalen Lösungen steigt, sodass Software- und IT-Unternehmen sich grundsätzlich in einer starken Position befinden. Was ihnen fehlt, sind sinnvolle Marketingstrategien, um sich von der Konkurrenz abzusetzen", verrät Luca Seitner. Als Gründer und Geschäftsführer der MEDIALIFT GmbH hat er gemeinsam mit Maximilian Feldengut in den vergangenen vier Jahren über 200 Projekte mit Software- und IT-Unternehmen realisiert und kennt die Herausforderungen der Branche gut. Aus ihrer Erfahrung wissen die Experten, wo die traditionellen Methoden auf dem heutigen Markt an ihre Grenzen stoßen und haben ein hochmodernes Konzept entwickelt, mit dem sich ihre Kunden durch bewährte Online-Strategien und neueste digitale Prozesse zukunftsfähig aufstellen.

"Als Sparringspartner helfen wir den Unternehmen nicht nur dabei, ihre großen Wachstumspotenziale voll auszunutzen, sondern garantieren ihnen auch mehr Planbarkeit für 2024 und darüber hinaus", verrät Maximilian Feldengut. Mit maßgeschneiderten Vertriebs- und Marketingmaßnahmen und gezielten Strategien schafft die MEDIALIFT GmbH es, das Optimum aus der aktuellen Lage ihrer Kunden herauszuholen. Hochwertiger und exakt auf die Bedürfnisse des Kundenunternehmens angepasster Content generiert konkrete Terminbuchungen, die von den Spezialdienstleistern sogar vorgefiltert werden, um eine höchstmögliche Effizienz sicherzustellen. Darüber hinaus berät das Team der MEDIALIFT GmbH ihre Kunden ausführlich zum Thema Qualifizierung und erklärt ihnen, wie sie Interessenten von ihrer Lösung überzeugen.

MEDIALIFT GmbH: Starker Partner für eine sichere Zukunft

Weil der Digitalisierungsgrad im deutschsprachigen Raum weiterhin gering ausfällt, ist damit zu rechnen, dass der Bedarf an IT-Dienstleistungen in den kommenden fünf bis zehn Jahren enorm steigen wird. "Die einzigen, die diesen Bedarf decken können, sind unsere Kunden. Und weil ihnen das Know-how in Sachen modernem Marketing, Vertrieb und Geschäftsentwicklung fehlt, brauchen sie unsere Unterstützung", so Luca Seitner. "Bei der aktuellen Wirtschaftslage ist es besonders wichtig, den richtigen Partner zu haben - wir wollen mit ihnen gemeinsam den Weg in die Zukunft gehen." So ist die MEDIALIFT GmbH bereits für eine Vielzahl von Software- und IT-Häusern zum langfristigen Branchenpartner geworden, der zuverlässig exzellente Ergebnisse liefert, ihr Unternehmen optimal auf dem aktuellen Markt positioniert und sie lückenlos auf die Anforderungen der Zukunft vorbereitet.

