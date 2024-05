Köln. Wer Lust und Interesse hat, den Newsroom des WDR und seine Info-Formate kennenzulernen, hat am 11. Juni 2024 die Gelegenheit dazu.

Die Teilnehmenden erhalten Einblicke in die Nachrichten-Zentrale des WDR. Chefredakteur Stefan Brandenburg wird den Newsroom und die Arbeit der Kolleginnen und Kollegen in einem virtuellen Teams-Rundgang vorstellen. Anschließend können die Teilnehmenden den WDR-Programmmacherinnen und -machern in jeweils einer von fünf Einzel-Redaktionen virtuell über die Schultern schauen, Fragen stellen und Anregungen geben. Zur Auswahl steht die ARD-Zulieferredaktion, die Hörfunk-Nachrichten-Redaktion, die Aktuelle Stunde mit Susanne Wieseler, die WDR 5-Echo-Redaktion mit Uwe Schulz und das Team des Tik-Tok-Kanals nicetoknow.

Im Anschluss an die Redaktionsbesuche kommen alle Teilnehmenden noch einmal im Teams-Plenum zusammen, um ihre Eindrücke auszutauschen und mit den Programmmacherinnen und -machern zu diskutieren. „Der WDR möchte mit diesem Dialogangebot Einblicke in seine Arbeit geben, aber auch mit seinen Nutzerinnen und Nutzern ins Gespräch kommen, um zu erfahren, wo wir noch besser werden können“, so Michael Worringen aus dem Publikumsservice, der die Dialogveranstaltungen organisiert und durchführt.

