WM inside - der Expertenpodcast

Fr., 04.11.2022, 11.58 Uhr

Die WM in Katar - Hat der Fußball seine Seele verkauft? Verletzte Menschenrechte, Korruption und Gier - für all das steht die anstehende Fußballweltmeisterschaft in Katar. Hat der Fußball mit der WM-Vergabe an Katar damals seine Seele verkauft? Oder kann eine WM die Zustände im Gastgeberland nachhaltig verbessern, so wie es die Befürworter behaupten? Kann man unter diesen Umständen überhaupt mit einem guten Gewissen Fußball schauen? Unter anderem über diese Fragen diskutieren wir in unser Auftaktfolge mit Fußball-Funktionär Andreas Rettig, FUNKE Sportchef Peter Müller, Katar-Reporter Kai Schiller und (Radio-) Moderator Timo Düngen.

