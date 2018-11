100 Jahre Ende Erster Weltkrieg: So erleben unsere jungen Leser Verdun Vor 100 Jahren endete der Erste Weltkrieg. Zu diesem Anlass schickte die Funke Mediengruppe – in Kooperation mit Frankreichs größter Zeitung „Ouest-France“ – zwanzig deutsche und zwanzig französische Jugendliche nach Verdun. Alle bewegenden Momente und Highlights in diesem Video.