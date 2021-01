Mo, 18.01.2021, 17.44 Uhr

Am 19.Januar findet der nächste Corona-Gipfel statt. Es fällt auf, dass im zweiten Lockdown weniger Arbeitnehmer im Homeoffice bzw. in Kurzarbeit arbeiten. Deswegen wird in der Bund-Länder-Konferenz die "Homeoffice-Pflicht light" diskutiert. Was es damit auf sich hat, sehen Sie im Video.